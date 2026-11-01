वाराणसी-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया तय, आठ नवंबर तक सभी सीटें हुईं फुल, क्या है टाइमिंग?
शनिवार को सीएम योगी और रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने देश की दूसरी वंदेभारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखकर वाराणसी से रवाना किया था। अब इस ट्रेन का रेलवे ने किराया तय कर दिया है। जैसे ही ट्रेन की बुकिंग शुरू हुई तो आठ नवंबर तक इस ट्रेन की सभी सीटें फुल हो गईं।
वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली देश की दूसरी वंदेभारत स्लीपर ट्रेन को लेकर रेलवे बोर्ड ने किराया तय कर दिया है। एक दिन पहले ही सीएम योगी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। रेलवे के अनुसार ट्रेन में तीन श्रेणियां होंगी। वाराणसी से नई दिल्ली तक वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का किराया 1915 रुपये, एसी-2 का किराया 2470 रुपये और एसी-फर्स्ट का किराया 3030 रुपये तय किया गया है।
प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल का किराया एक है। इस ट्रेन का नियमित संचालन 2 नवंबर से शुरू होगा। रात 8.40 बजे कैंट स्टेशन से प्रस्थान करेगी। इससे पहले शनिवार को बनारस स्टेशन पर रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इसे उद्घाटन स्पेशल के रूप में हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली रवाना किया था। एक्सप्रेस यात्रियों की पसंद बनकर उभरी है। बुकिंग खुलते ही 8 नवंबर तक नई दिल्ली से वाराणसी के लिए इस ट्रेन की सभी सीटें फुल हो गई हैं। दीपावली और छठ पर घर आने-जाने वालों के लिए यह ट्रेन पहली पसंद बन गई है।
यात्रियों में दिख रहा उत्साह
रेल अधिकारियों का कहना है कि स्लीपर वंदेभारत में आरामदायक सफर और कम समय में दिल्ली पहुंचने की सुविधा के कारण यात्रियों में खासा उत्साह है। यह ट्रेन महज 9.20 घंटे में बनारस से नई दिल्ली का सफर तय कर रही है, जो राजधानी, शिवगंगा और अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों के मुकाबले काफी बेहतर है। वहीं, यात्रियों का कहना है कि किराया थोड़ा अधिक होने के बावजूद सुविधाएं प्रीमियम श्रेणी की हैं। ऑटोमैटिक दरवाजे, बेहतर बर्थ, कवच सुरक्षा प्रणाली और साफ-सुथरे कोच के कारण लोग इसे पसंद कर रहे हैं। दीपावली की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने निगरानी बढ़ा दी है।
वाराणसी से विभिन्न स्टेशनों का किराया
|स्टेशन
|एसी फर्स्ट
|एसी-2
|एसी-3
|नई दिल्ली
|3030
|2470
|1915
|गाजियाबाद
|2935
|2395
|1855
|अलीगढ़
|2515
|2050
|1590
कानपुर और प्रयागराज
(नोट: यही किराया नई दिल्ली से वाराणसी आने पर भी लागू होगा।)
|1600
|1305
|1010
सीएम योगी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तीन ट्रेनों को दिखाई थी हरी झंडी
शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी से तीन रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाई थी। जिनमें वाराणसी-नयी दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, बनारस-प्रयागराज रामबाग मेमू ट्रेन और वाराणसी सिटी-राजातालाब ट्रेन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से काशी से दिल्ली की यात्रा अब आठ से नौ घंटे में पूरी होगी, जबकि पहले इसमें 13 से 14 घंटे लगते थे। उन्होंने बताया था कि 16 कोच वाली इस ट्रेन में एक साथ 823 यात्री सफर कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री ने दिल्ली से वाराणसी के बीच देश की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था और अब स्लीपर ट्रेन की सुविधा शुरू हुई है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।