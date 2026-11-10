Ground Report: बनारस में सपनों का स्टेडियम और अपना घर छिनने का डर! विकास की बड़ी तस्वीर के पीछे छिपी एक गांव की कहानी

स्टेडियम के मेन गेट के बाई ओर एक कच्चा रास्ता निकलता है। फिलहाल इस रास्ते पर सड़क बनाने का काम जारी है। ये रास्ता जिस गांव की ओर जाता है, उसका नाम गंजारी है। करीब तीन साल पहले गंजारी एक सामान्य सा गांव था पर 23 सिंतबर 2023 के बाद से यहां सबकुछ बदल गया

'घर वाले बताते हैं कि, 'मेरे पापा हॉकी के खिलाड़ी थे पर वो आगे खेल नहीं सके। मैं, क्रिकेटर बनकर अपने गांव में बन रहे स्टेडियम में खेलने चाहता हूं।', गंजारी गांव में बन रहे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को दिखाते हुए 15 साल के दिव्यांशु ने ये बातें कही। गांव के कच्चे रास्ते पर थोड़ी दूर ही आगे चला था कि, हाथ में कैमरा देख एक बुजुर्ग ने मुझे रास्ते में ही रोक लिया। थोड़ी देर बात करने के बाद बुजुर्ग महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, 'इस स्टेडियम के बनने से पहले काफी खुशी थी, मैंने भी अपनी जमीन दी है इसमें। पर अब धीरे-धीरे वो खुशी नहीं रही। अब तो अपना घर जाने का ही डर है। यहां अब बाहरी बसेंगे और जो लोग यहां के हैं वो बाहर जाएंगे।'

वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से राजातालब के ओर जब आप आगे बढ़ेंगे तो करीब 19 किलोमीटर के बाद रिंग रोड के साथ ही आपको बनारस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शानदार नजारा देखने को मिलेगा। रिंग रोड से जानें वाली गाड़ियां कुछ पल के लिए वहां आपको रुकती दिखेंगी, लोग मोबाइल में स्टेडियम के फोटो वीडियो बनाते भी दिखेंगे। रिंग रोड से स्टेडियम का शानदार नजारा दिखता है और उसे देखकर लोगों के चेहरों एक अलग खुशी भी दिखती है। कुछ ही महीनों में हजारों दर्शकों की तालियों से यह मैदान गूंजेगा और क्रिकेट की दुनिया में काशी की एक नई पहचान बनेगी। पर विकास की इस बड़ी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। ये स्टेडियम जिन गांववालों के जमीन पर बनी है उनमें से कुछ आंखें उम्मीदों से चमक रही हैं, तो कुछ आंखों में अपने कल को लेकर चिंता है।

लगभग बनकर तैयार है स्टेडियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को राजातालाब तहसील के गंजारी गांव इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी थी। करीब 450 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस क्रिकेट स्टेडियम की 30 हजार से ज्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। लगभग 31 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस स्टेडियम में एक तरफ मॉडर्न फैसिलिटी है तो दूसरी ओर बनारस की सांस्कृतिक विरासत की भी झलक भी आपको यहां देखने को मिलेगी। स्टेडियम में डमरू के आकार का मीडिया सेंटर बनाया गया है, जबकि ग्राउंड में चार त्रिशूल की तरह दिखने वाली फ्लड लाइट्स लगाई गईं हैं। फिलहाल स्टेडियम का काम 90 प्रतिशत तक पूरा हो गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर या जनवरी तक यहां फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच भी खेला जा सकता है।

गंजारी के लोगों की कहानी स्टेडियम के मेन गेट के बाई ओर एक कच्चा रास्ता निकलता है। फिलहाल इस रास्ते पर सड़क बनाने का काम जारी है। ये रास्ते जिस गांव की ओर जाता है, उसका नाम गंजारी है। करीब तीन साल पहले गंजारी एक सामान्य सा गांव था पर 23 सिंतबर 2023 के बाद से यहां सबकुछ बदल गया। राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस गांव का नाम लोगों ने जाना। इस गांव में आगे बढ़ने पर सबसे पहले मेरी मुलाकात धीरेंद्र सिंह से हुई। शाम के करीब चार बज रहे थे और वो अपने जानवरों के लिए चारा तैयार कर रहे थे। हमसे बात करते हुए उन्होंने बताया कि, 'पहले तो गांव के पास से रिंग रोड आया उसमें 2.5 बीघा जमीन हमारी गई। वहीं इस स्टेडियम में हमारे पूरे परिवार की एक बीघा जमीन गई है।'

धीरेंद्र सिंह के घर के ठीक सामने से पूरा स्टेडियम दिखता है। स्टेडियम की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि, 'जिस आधार पर पैसा मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं पाया। सर्कल रेट बीते 10 सालों से नहीं बढ़ा। अब सुनने में आ रहा है कि यहां टाउनशिप बनेगी और हमें यहां से निकाला जाएगा। देश का विकास होना चाहिए पर हमें इस जगह को छोड़कर कहां जाएंगे। सरकार की मंशा साफ नहीं दिख रही है। अभी यहां एक और रिंग रोड बनाया जा रहा है जबकि पहले से यहां पर हाइवे है ही।'

गांव में कच्चे रास्ते में थोड़ी देर आगे बढ़ने पर सड़क किनारे ही बुजुर्ग महेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात हुई। हाथ में कैमरा देख एक बुजुर्ग ने रास्ते में ही रोक लिया। थोड़ी देर बात करने के बाद बुजुर्ग महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, इस स्टेडियम के बनने से पहले काफी खुशी थी, मैंने भी अपनी जमीन दी है इसमें। पर अब धीरे-धीरे वो खुशी नहीं रही। अब तो अपना घर जाने का ही डर है। यहां अब बाहरी बसेंगे और जो लोग यहां के हैं वो बाहर जाएंगे।'

Gen-Z के आंखों में बड़े सपने शाम के करीब पांच बजे होंगे और गांव के बच्चे स्कूलों से लौटने के बाद खेलते दिखाई दिए। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनसे बात करने पर पता चला कि स्टेडियम को लेकर वो काफी खुश है। गांव के ही 15 साल के दिव्यांशु ने बताया, "उसका सपना भी क्रिकेटर बनने का है और गांव में बन रहे इसी स्टेडियम में खेलने का है। मेरे घर पर लोग बताते हैं, मेरे पापा हॉकी खेलते थे और खिलाड़ी बनना चाहते थे। अब मैं क्रिकेटर बनकर उनका नाम रौशन करना चाहता हूं।"

उन्ही बच्चों के साथ गांव में ही रहने वाली 18 साल की वर्तिका भी मौजूद थी। वर्तिका ने बताया, "ये सोचकर खुशी होती है कि मेरे जमीन पर भी स्टेडियम बन रहा है और कल को जब विराट कोहली यहां खेलने आएंगे तो मैं जरूर देखने जाऊंगी।" ये पूछने पर कि आप क्रिकेट खेलते हो, इस सवाल पर वर्तिका हंसकर हां में जवाब देती हैं और स्टेडियम की ओर देखकर कहती हैं कि, मेरा सपना अपने फेवरेट क्रिकेटर के साथ गांव के ही इसी स्टेडियम में क्रिकेट खेलन का है।"

बच्चों को खेलता छोड़ आगे बढ़ते ही गांव में एक कच्चा मकान दिखा। इस मकान के पास में ही एक खाट पर बैठ 40 साल लवकुश पटेल मोबाइल पर रील्स देख रहे थे। बातचीत करने पर पता चला कि, लवकुश पटेल का भी एक बीघा जमीन इस स्टेडियम में गया और उन्हें पैसा भी मिल गया है। फिलहाल वो अपना पक्का मकान भी बनवा रहे हैं। स्टेडियम बनने के बाद गांव का और भी विकास होगा, आप खुश हैं? इस सवाल पर लवकुश पटेल ने कहा, ‘जब हमें यहां रहने ही नहीं दिया जाएगा तो खुशी कैसी। अधिकारी आते हैं और वो ही बताएं हैं कि गांव के इस हिस्से का भी अधिग्रहण किया जाएगा। ये हमारा घर है, हमें यही रहना है...इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना है।’

स्पोर्ट्स सिटी का विरोध बता दें कि, वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) बनारस के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास एक 'स्पोर्ट्स सिटी' (स्पोर्ट्स टाउनशिप) विकसित कर रहा है। VDA की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, लगभग 173.6162 एकड़ के कुल एरिया में फैला यह टाउनशिप, गंजारी, हरपुर और शिवसागर गांवों में लोकेटेड है। यहां स्पोर्ट्स एकेडमी, होटल, मल्टी-लेवल पार्किंग, पार्क बनाया जाएगा। VDA के इस टाउनशिप को लेकर ही गंजारी गावों के लोगों में नाराजगी देखने को मिली। गांव को लोगों का कहना था कि वो इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। ये उनका घर है।

गंजारी गांव के लोगों से बात करते करते शाम का सूरज कब लाल हो गया, पता ही नहीं चला। गांव से बाहर निकलते ही कुछ बच्चे स्टेडियम के मेट गेट को पकड़कर बड़े ध्यान से उसे देख रहे थे। फिलहाल स्टेडियम में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है।