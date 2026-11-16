'अपनी बर्बादियों का तमाशा देख रहे हैं', टूटे हुए मकान, बुल्डोजर एक्शन और इस आस में डूबे दालमंडी के दुकानदार

करीब एक साल तक चले विरोध, स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के प्रदर्शन के साथ-साथ कई अदालती मामलों के बाद बनारस के इस ऐतिहासिक इलाके में सड़क चौड़ी करने के लिए तोड़फोड़ का काम पूरा हो गया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने दालमंडी सड़क चौड़ीकरण का काम 29 अक्टूबर 2025 से शुरू किया था।

'अपनी बर्बादियों का तमाशा देख रहे हैं और क्या कर सकते हैं...', गली में चारों तरफ टूटे हुए मकानों के मलबों के बीच बह रहे सीवर के गंदे पीने को दिखाते हुए एक शख्स ने हमसे ये बात कही। उस शख्स ने अपना नाम जमशेद खान बताया और कहा, 'जिस मलबे पर आप खड़े हैं वो मेरी ही दुकान का है। कभी यहां मेरी कॉस्मेटिक की दुकान हुआ करती थी, जो अब टूट चुकी है। भले ही वो दुकान मैंने पगड़ी (लीज) पर ली थी पर उसी से मेरे परिवार का खर्च चलता था अब मेरे पास काम ही नहीं है। बस बैगारी का अफसर बनकर घूम रहा हूं।'

जमशेद खान से जिस जगह पर खड़े होकर हम बातें कर रहे थे, वो पूर्वांचल की सबसे घनी और सस्ती मार्केट के नाम से मशहूर वाराणसी का दालमंडी था। फिलहाल दालमंडी के मार्केट को पहचानना काफी मुश्किल है। यहां गली में चारो ओर आपको बस टूटे हुए मकानों के मलबे और सीवर का बहता गंदा पानी मिलेगा। लेकिन एक साल पहले ही इस बाजार का हाल बिल्कुल अलग था। एक साल पहले भी ये एक बेतरतीब सी गली तो थी मगर यहां की फिजा में बाजार का रौनक था।

एक साल बाद दालमंडी का हाल करीब एक साल तक चले विरोध, स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के प्रदर्शन के साथ-साथ कई अदालती मामलों के बाद बनारस के इस ऐतिहासिक इलाके में सड़क चौड़ी करने के लिए तोड़फोड़ का काम पूरा हो गया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने दालमंडी सड़क चौड़ीकरण का काम 29 अक्टूबर 2025 से शुरू किया था। इस परियोजना के तहत लगभग 650 मीटर लंबे दालमंडी के रास्ते को 5.6 मीटर बढ़ाकर लगभग 17.5 मीटर चौड़ा किया जाना है। चौड़ी की गई सड़क का अंतिम हिस्सा काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 300 मीटर की दूरी पर होगा।

बीते दिनों भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पैतृक घर को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। उस खबर में दावा किया जा रहा था कि, वाराणसी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के 90 साल पुराने पैतृक घर का एक हिस्सा भी ढहा दिया गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से लेकर तमाम लोगों ने इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस मामले की सच्चाई जानने मैं खुद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पैतृक घर जाने का फैसला किया। वहीं दालमंडी पहुंचते ही मुझे इस बात पर यकीन करना में थोड़ा समय लगा कि, ये वही पुरानी गली और बाजार है, जहां कभी तिनके भर की जगह भी नहीं हुआ करती थी।

दुकानदारों के साथ स्टॉफ भी बेरोजगार! दालमंडी पहुंचने के बाद मेरी मुलाकात सबसे पहले अपना दुकान खोल रहे शमशेर अली से हुई। शमशेर अली के मुताबिक, 'उनका क्रॉकरी का बड़ा बिजनेस था। दालमंडी बाजार में ही उनकी पांच दुकानें थी पर अब सारी टूट गईं हैं। सड़क चौड़ीकरण में उनकी चार दुकानें टूट गईं और पांचवां दुकान 20 फीट से मात्र अब 3 फीट ही बची है। इसी तीन फीट में वो अब अपना सारा काम करने के मजबूर हैं।' थोड़ी देर शांत रहने के बाद उन्होंने फिर कहा कि, 'हमने इन दुकानों को पगड़ी यानी लीज पर लिया था। उसके लिए अच्छे खासे पैसे दिए थे पर अब तब हमारी दुकानें तोड़ी गईं और मुआवजा केवल मकान मालिकों को मिला। दुकानदारों को कुछ भी नहीं मिला। सरकार को दुकानदारों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। हम सब तो सड़क पर आ ही गए हैं। हमारे यहां करीब 8 ये 10 स्टॉफ काम किया करते थे अब वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं।'

जद में आए 187 मकान PWD के मुतबिक, दालमंडी में सड़क चौड़ी करने के लिए कुल 187 इमारतों को तोड़ा गया है। इनमें से 70 से 75 प्रतिशत इमारतों के कुछ हिस्से ही तोड़े गए हैं। तोड़फोड़ का काम पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था, जो अब पूरा हो चुका है। वहीं इस साल कार्रवाई को लेकर करीब 300 मामले अदालत में दायर किए गए थे। अधिकारियों के मुताबिक, इन सभी मामलों का निपटारा कर दिया गया है।

वहीं PWD का एक्शन और टूटते-बिखरते मलबों के बीच भी दालमंडी में कुछ लोग आपको, अपने लय में काम करते दिख जाएंगे। इस गली के कोने में आपको एक पुरानी सी हवेली दिखेगी, जिसका लेटर बॉक्स पर लिखा मिलेगा, 'भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां'। सोशल मीडिया पर चल रहे तमाम दावों के लेकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पोते गाजी अब्बास ने बताया कि, "मकान को गिराने में सरकार या प्रशासन का कोई रोल नहीं है, परिवार के सभी लोग आपसी सहमति से इस मकान को फिर से बनवा रहे हैं। इसके पीछे परिवार का मकसद केवल एक ही है कि, खां साहब के लिए एक संग्राहलय बने जिसमें उनके सामान को रखा जाएगा। क्योंकि मकान की हालात काफी जर्जर हो गई थी।"

400 साल पुराना बाजार बनारस की गिनती दुनिया के सबसे पुराने शहरों में होती है। बनारस को करीब 3500 साल से ज्यादा पुराना शहर बताया जाता है। वहीं इस शहर की तरह ही दालमंडी गली भी काफी पुरानी है। देश में अंग्रेजों के आने से पहले से ही ये बाजार फेमस हो चला था। डॉ. मोतीचंद की किताब ’काशी का इतिहास’ के मुताबिक, दालमंडी में कभी दालों का कारोबार हुआ करता था। बनारस के रईस यहां दाल का कारोबार करते और शाम होते-होते यहां मनोरंजन भी करते। उस वक्त यहां पर मंडली हुआ करती थी, जो इन रईसों का मनोरंजन नाच-गाकर करती। वहीं 18-19वीं सदी में दालमंडी में तवायफों का बसना शुरू हुआ। कुछ ही दशकों में बनारस की इस गली में अलग-अलग राग गाए जाने लगे।

उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर से थोड़ा ही आगे बढ़ा था को फूटपाथ पर एक डोरमेट बेच रहे एक शख्स नजर आया। उन्होंने अपना नाम किशन बताया। किशन कोविड के बाद से दालमंडी में समय के हिसाब से सामान बेचते हैं। वहीं सरकार की इस कार्रवाई से किशन ने भी थोड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि, 'ठीक है विकास होना चाहिए रोड भी बनना चाहिए पर इतने लोगों का घर तोड़कर तो नहीं बनना चाहिए। सरकार को दुकानदारों को लिए भी कुछ सोचना चाहिए।'

पूर्वांचल का सबसे सस्ता मार्केट वहीं लोगों से बात करते करते कब दालमंडी के अंतिम छोर पर आ गया पता ही नहीं चला। दालमंडी के आखिरी छोर नई सड़क के पास है। वहीं इसी छोर पर ही छोटे और उजड़े से दुकान पर सैय्यद अबूजर बैठे मिले। पहले के दालमंडी और अब के बाजार में कितना अंतर है? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि, 'इसका जवाब मैं कैसे दूं समझ में नहीं आ रहा बस इतना समझिए कि अब यहां कुछ बचा ही नहीं। पहले यहां गरीब से गरीब आदमी अपने घर के शादी के सामान का खरीदारी करने आता था और 50 हजार या एक लाख में खरीदारी कर भी लेता था। बस इसी बात से समझ लिजिए ये कितना सस्ता मार्केट था और लोग इसे क्यों गरीबों का मार्केट कहते थे।' दालमंडी में बस मुस्लमानों की ही दुकानें थीं? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि, ऐसे नहीं हैं, यहां मुस्लिम ज्यादा थे पर हिन्दुओं की भी काफी दुकानें थी। किसी में कोई भेदभाव नहीं था सभी अपना कारोबार करता था। मेरे खुद कई दोस्त हिन्दू थे अभी दीवाली पर वो मुझे मिठाई तक भेजे थे। अब तो बस यही उम्मीद है कि जल्दी से ये सड़क बन जाए और हम फिर से थोड़ बहुत ही सही अपना कारोबार शुरू कर सके।