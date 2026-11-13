'हमसे किसी ने बात तक नहीं की', टूटती विरासत और आधी हकीकत के बीच बिस्मिल्लाह खां के परिवार ने बताई सच्चाई

रील्स की आधी सच्ची दुनिया से निकालकर हम आपको इस जिंदादिल शहर के एक ऐसी गली में ले चलते हैं, जहां टूट रही दिवारों के बीच रखी है एक पुरानी सी शहनाई और उसी दिवार पर लिखा है 'भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां'

जिस दशक में हम और आप जी रहे हैं उसके हर कोने में आपको कॉटेंट क्रिएटर्स और उनकी रील्स की दुनिया ही नजर आएगी। रील्स के इसी खोखले झरोखे से फिलहाल देश की सबसे पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी को भी देखा जा रहा है। अभी यहां जाने पर ऐसा लगता है मानो शहर के हर गली-कूचे में एक बंदा कैमरे लिए खड़ा है, जो हर समय वारयल होने के लिए आपमें कॉन्टेंट की तलाश कर रहे हो। वायरल होने के इसी मंशा के बीच बनारस के एक ऐसी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे देश का सियासी माहौल में भी उबाल देखने को मिला। वहीं इस खबर के सच्चाई जनने हम खुद उसी जगह पहुंचे जहां से ये पूरा शोर उठा है।

रील्स की आधी सच्ची दुनिया से निकालकर हम आपको इस जिंदादिल शहर के एक ऐसी गली में ले चलते हैं, जहां टूट रही दिवारों के बीच रखी है एक पुरानी सी शहनाई और उसी दिवार पर लिखा है 'भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां'

भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां के घर पर सियासत बीते दिनों भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पैतृक घर को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। वाराणसी में दिवंगत उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के 90 साल पुराने पैतृक घर का एक हिस्सा ढहा दिया गया है। सोशल मीडिया पर उनके घर का वीडियो वायरल कर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके घर पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चला दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से लेकर तमाम लोगों ने इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस मामले के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं और कॉटेंट क्रिएटर्स इसपर तमाम तरह के दावे भी कर रहे हैं। वहीं इस मामले की सच्चाई जानने हम खुद पहुंचे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पैतृक घर।

बुल्डोजर के शोर के बीच क्या है सच्चाई बनारस के हराय सराय की गलियों के आसपास इन दिनों आपको, मकानों के टूटे हुए मलबे, बुल्डोजर की आवाज और गलियों में बहता सिवेज का गंदा पानी ही दिखाई देगा। दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण के लेकर PWD का एक्शन और टूटते-बिखरते मलबों के बीच भी लोग अपने लय में काम करते दिख जाएंगे। वहीं इस गली के कोने में आपको एक पुरानी सी हवेली दिखेगी, जिसका लेटर बॉक्स पर लिखा मिलेगा, 'भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां'। वहां जब हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पैतृक घर पहुंचे तो सबसे पहले वहां पहमें उड़िसा से आया एक कपल मिला। ये कपल बनारस घुमने आया था पर सोशल मीडिया पर बिस्मिल्लाह खां के घर को लेकर चल रहे दावों को सुनकर आया था। वहीं घर के अंदर जाते ही हमारी मुलाकात सबसे पहले बिस्मिल्लाह खां पोते पोते गाजी अब्बास से हुई।