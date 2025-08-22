बृजइंक्लेव में पार्किंग विवाद में सनबीम के शिक्षक पर रॉड से हमला, मौत

बृजइंक्लेव एक्सटेंशन (भेलूपुर) की केदार नगर कॉलोनी स्थित मातृ छाया अपार्टमेंट में पार्किंग के विवाद में मनबढ़ ने सनबीम स्कूल लहरतारा के शिक्षक पर रॉड से हमला कर दिया। बीएचयू ट्रामा सेंटर में उनकी मौत हो गई। घटनास्थल पर डीसीपी क्राइम सरवणन टी. और एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार पहुंचकर जांच की।

अपार्टमेंट में सनबीम के शिक्षक 46 वर्षीय प्रवीण कुमार झा परिवार समेत रहते थे। गुरुवार रात करीब 10 बजे बेसमेंट में कार पार्किंग को लेकर अपार्टमेंट में ही रहने वाले आदर्श नामक युवक से विवाद हो गया। आरोप है कि आदर्श ने रॉड से प्रवीण के सिर पर हमला कर दिया। प्रवीण वहीं गिर पड़े और आरोपी भाग गया। शोर सुनकर गार्ड पहुंचे। प्रवीण को लेकर परिजन निजी अस्पताल गए, जहां से बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहां प्रवीण को मृत घोषित कर दिया गया। डीसीपी ने बताया कि तहरीर के अनुसार केस दर्ज किया जा रहा है। आरोपी की तलाश में टीमें लगीं हैं। आरोपी एमआर बताया जा रहा है।