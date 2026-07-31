Varanasi News: कुएं में गिरे युवक को बाहर निकाला
Varanasi News: मिर्जामुराद के बेनीपुर गांव में गुरुवार तड़के एक युवक कुएं में गिर गया। उसे मिर्जामुराद पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बाहर निकाला। ऑक्सीजन लेवल की जांच के बाद उसकी मदद की गई। घायल युवक की पहचान मुन्नालाल के रूप में हुई है, जिसने नशे की हालत में गिरकर अपना पैर तोड़ लिया।
Varanasi News: मिर्जामुराद। बेनीपुर गांव में गुरुवार तड़के कुएं में गिरने से युवक घायल हो गया। मिर्जामुराद पुलिस और फायर ब्रिगेड ने उसे बाहर निकाला। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कुएं में ऑक्सीजन लेवल की जांच करने के बाद उसका रेस्क्यू किया। उसकी पहचान बेनीपुर निवासी मुन्नालाल के रूप में हुई। हादसे में उसका पैर टूट गया है। पुलिस ने बताया कि वह नशे में था। संतुलन बिगड़ने से वह फिसलकर कुएं में गिर गया।
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