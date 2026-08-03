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Varanasi News: पत्ता तोड़ते समय पेड़ से गिरकर युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: बहेड़वा गांव में रविवार को महुआ के पेड़ से गिरकर युवक की मौत हो गई। पुलिस उसकी शिनाख्त में जुटी रही। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वह पेड़ पर चढ़कर पत्

Varanasi News: पत्ता तोड़ते समय पेड़ से गिरकर युवक की मौत

Varanasi News: मिर्जामुराद। बहेड़वा गांव में रविवार को महुआ के पेड़ से गिरकर युवक की मौत हो गई। पुलिस उसकी शिनाख्त में जुटी रही। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वह पेड़ पर चढ़कर पत्ते तोड़ रहा था। अचानक डाली टूटने से उसका संतुलन बिगड़ गया। वह करीब 30 फीट ऊपर से गिर पड़ा। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर मिर्जामुराद पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। थाना प्रभारी गोपालजी कुशवाहा ने बताया कि युवक शिनाख्त न होने पर उसका शव मॉर्चरी में रख दिया गया।

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