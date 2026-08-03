Varanasi News: पत्ता तोड़ते समय पेड़ से गिरकर युवक की मौत
Varanasi News: बहेड़वा गांव में रविवार को महुआ के पेड़ से गिरकर युवक की मौत हो गई। पुलिस उसकी शिनाख्त में जुटी रही। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वह पेड़ पर चढ़कर पत्
Varanasi News: मिर्जामुराद। बहेड़वा गांव में रविवार को महुआ के पेड़ से गिरकर युवक की मौत हो गई। पुलिस उसकी शिनाख्त में जुटी रही। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वह पेड़ पर चढ़कर पत्ते तोड़ रहा था। अचानक डाली टूटने से उसका संतुलन बिगड़ गया। वह करीब 30 फीट ऊपर से गिर पड़ा। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर मिर्जामुराद पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। थाना प्रभारी गोपालजी कुशवाहा ने बताया कि युवक शिनाख्त न होने पर उसका शव मॉर्चरी में रख दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।