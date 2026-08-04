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Varanasi News: न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के गठन की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में मजदूरों ने सीटू के अभियान के तहत उप श्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के गठन, नोएडा में गिरफ्तार श्रमिकों की रिहाई, ओवरटाइम का डबल वेतन, और ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कई मजदूर नेता मौजूद रहे।

न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के गठन की मांग
न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के गठन की मांग

Varanasi News: वाराणसी। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के प्रदेशव्यापी अभियान के क्रम में मंगलवार को मजदूरों ने उप श्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन करने, नोएडा में गिरफ्तार श्रमिकों को बिना शर्त रिहा करने, उनपर दर्ज केस वापस लेने, ओवरटाइम का डबल वेतन सुनिश्चित करने, ठेका प्रथा समाप्त करके ठेका मजदूरों को कम्पनी के रोल पर रखने समेत आठ सूत्रीय मांगें उठाईं। उप श्रमायुक्त महेश कुमार पांडेय को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सहायक श्रमायुक्त अविनाश चंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। प्रदर्शन करने वालों में राजेश्वर सिंह, मोहन यादव, रविकुमार, प्रेमचंद यादव, श्यामसुंदर पटेल, राजू यादव, बसंत पटेल, रामकुमार झा, कालीचरण आदि शामिल रहे।

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