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Varanasi News: सावन: मारवाड़ी महिलाओं ने किया सारंगनाथ महादेव का पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की विदिशा शाखा की सदस्यों ने सावन के पहले दिन सारनाथ स्थित सारंगनाथ महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन शोभा सिंघी के आवास पर हुआ। कार्यक्रम का संयोजन मधु एवं सुगंधा केजरीवाल ने किया। कई महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुईं।

Varanasi News: सावन: मारवाड़ी महिलाओं ने किया सारंगनाथ महादेव का पूजन

Varanasi News: वाराणसी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की विदिशा शाखा की सदस्यों ने सावन के पहले दिन धार्मिक यात्रा का आयोजन किया। महिलाओं के दल ने सारनाथ स्थित सारंगनाथ महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया। पूजन अर्चन के बाद महिलाओं ने शाखा की उपाध्यक्ष शोभा सिंघी के आवास पर मनोरंजक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। कार्यक्रम संयोजन मधु केजरीवाल एवं सुगंधा केजरीवाल ने किया। शाखा अध्यक्ष सरोज तुलस्यान, प्रीति बाजोरिया, चंदन खेमका, मधु तुलस्यान, उषा तुलस्यान, सुनीता कंदोई, मनीषा अग्रवाल, नीतू मुरारका, मीनू पोद्दार, शालिनी साह, प्रेमलता केडिया, श्रेया तुलस्यान, नेहा गिनोडिया, समता डिडवानिया, गुंजन जालान, अनुराधा जालान, श्वेता केडिया आदि की उपस्थिति रही।

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