Varanasi News: सावन: मारवाड़ी महिलाओं ने किया सारंगनाथ महादेव का पूजन
Varanasi News: अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की विदिशा शाखा की सदस्यों ने सावन के पहले दिन सारनाथ स्थित सारंगनाथ महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन शोभा सिंघी के आवास पर हुआ। कार्यक्रम का संयोजन मधु एवं सुगंधा केजरीवाल ने किया। कई महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुईं।
Varanasi News: वाराणसी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की विदिशा शाखा की सदस्यों ने सावन के पहले दिन धार्मिक यात्रा का आयोजन किया। महिलाओं के दल ने सारनाथ स्थित सारंगनाथ महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया। पूजन अर्चन के बाद महिलाओं ने शाखा की उपाध्यक्ष शोभा सिंघी के आवास पर मनोरंजक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। कार्यक्रम संयोजन मधु केजरीवाल एवं सुगंधा केजरीवाल ने किया। शाखा अध्यक्ष सरोज तुलस्यान, प्रीति बाजोरिया, चंदन खेमका, मधु तुलस्यान, उषा तुलस्यान, सुनीता कंदोई, मनीषा अग्रवाल, नीतू मुरारका, मीनू पोद्दार, शालिनी साह, प्रेमलता केडिया, श्रेया तुलस्यान, नेहा गिनोडिया, समता डिडवानिया, गुंजन जालान, अनुराधा जालान, श्वेता केडिया आदि की उपस्थिति रही।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।