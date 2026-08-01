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Varanasi News: ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर तीन लाख की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: सेवापुरी (वाराणसी) के अर्जुनपुर गांव की सात महिलाओं ने एक युवती पर ऑनलाइन बिजनेस का झांसा देकर तीन लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि युवती ने उन्हें हर महीने मुनाफा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन न तो राशि वापस मिली और न ही किसी प्रकार का लाभ।

Varanasi News: ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर तीन लाख की ठगी

Varanasi News: सेवापुरी (वाराणसी)। कपसेठी थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव की सात महिलाओं ने एक युवती पर ऑनलाइन बिजनेस का झांसा देकर तीन लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। थाने में तहरीर दी है। महिलाओं के अनुसार दस माह पहले गांव में आई एक युवती ने अपना नाम अनीता यादव बताया। मेलजोल बढ़ाया और फिर ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ने का प्रस्ताव दिया। युवती ने दावा किया कि उसके माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी और निर्धारित राशि निवेश करने पर हर महीने अच्छा मुनाफा मिलेगा। गांव की कई महिलाओं ने अलग-अलग किस्तों में रुपये जमा कर दिए। कुछ समय बाद न तो निवेश की गई राशि वापस मिली और न ही किसी प्रकार का लाभ मिला।

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शांति देवी ने बताया कि युवती ने मुनकी देवी से 9 हजार, राजकुमारी देवी से 20 हजार, शांति देवी से 40 हजार, सुदामा देवी से 22 हजार रुपये सहित सीमा देवी और अन्य महिलाओं से भी नगदी ली। कुछ महिलाओं से आभूषण गिरवी रखवाकर भी रुपये जमा कराए गए।

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