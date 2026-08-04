Varanasi News: महिला का दुपट्टा खींचने वालों पर केस दर्ज
Varanasi News: वाराणसी के दशाश्वमेध क्षेत्र में एक महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अस्सी से विनायका भेलूपुर जाते समय मनचलों द्वारा दुपट्टा खींचने का प्रयास करने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।
Varanasi News: वाराणसी। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के पांडेय घाट देवनाथपुरा निवासी महिला के साथ सोमवार को छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़िता कृष्णा चक्रवर्ती सोमवार को अस्सी से विनायका भेलूपुर जा रही थी। विनायका के पास पहुंचते ही कुछ मनचलों ने महिला का दुपट्टा खींचने का प्रयास किया। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी गाली-गलौज करने लगे। युवकों की इस हरकत से महिला डर गई।घटना की सूचना मिलते ही महिला ने भेलूपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी।
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