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Varanasi News: कूड़े बीनने वाली महिला को मिले सोने के सिक्के

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: शिवपुर के परमानंदपुर इलाके में एक कूड़ा बीनने वाली महिला ने बुधवार को कूड़े के ढेर में चार सोने के सिक्के पाए। ये सिक्के लगभग ढाई ग्राम के थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने सिक्के बरामद कर उन्हें सरकारी मालखाने में जमा कर दिया।

Varanasi News: कूड़े बीनने वाली महिला को मिले सोने के सिक्के

Varanasi News: शिवपुर। दूधिया पोखरा परमानंदपुर इलाके में बुधवार को कूड़ा बीनने वाली महिला को कूड़े के ढेर में चार सोने के सिक्के मिले। सिक्के लगभग ढाई ग्राम के थे। लोगों की सूचना पर पुलिस ने महिला से सिक्के बरामद किये। पुलिस ने सिक्कों को सरकारी मालखाने में जमा कर दिया।

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