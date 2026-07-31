Varanasi News: बदमाश ने महिला पर हमलाकर का चेन नोचा
Varanasi News: वाराणसी। जालपादेवी मुहल्ले में एक महिला पर बदमाश ने हमला कर सोने की चेन चुराने की कोशिश की। घटना के समय महिला बेहोश हो गई और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराई गई। परिजनों ने शोर मचाने पर बदमाश को भागने के लिए मजबूर कर दिया।
Varanasi News: वाराणसी। जालपादेवी मुहल्ले में गुरुवार को सरेराह बदमाश सब्जी खरीदकर लौट रही महिला पर हमला कर सोने की चेन नोचकर फरार हो गया। अचानक घटना से महिला बेहोश हो गयी। परिजनों ने मण्डलीय अस्पताल में उनका उपचार कराया। कोतवाली थाना क्षेत्र के जालपादेवी में किशन यादव परिवार के साथ रहते है। उनकी पत्नी राधा देवी गुरुवार दोपहर में सब्जी खरीदने निकली थी। लौटते समय एक बदमाश ने अचानक राधा देवी के पास पहुंचकर हमला कर दिया। इसके बाद उनके गले में सोने की चेन पर झपट्टा मार दिया। महिला ने अपने गले को तेजी से पकड़ लिया और शोर मचाने लगी।
इससे घबड़ाये बदमाश के हाथ सोने की चेन का कुछ ही हिस्सा लगा, बाकी गले में ही फंसा रह गया।
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