Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: बदमाश ने महिला पर हमलाकर का चेन नोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी। जालपादेवी मुहल्ले में एक महिला पर बदमाश ने हमला कर सोने की चेन चुराने की कोशिश की। घटना के समय महिला बेहोश हो गई और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराई गई। परिजनों ने शोर मचाने पर बदमाश को भागने के लिए मजबूर कर दिया।

Varanasi News: बदमाश ने महिला पर हमलाकर का चेन नोचा

Varanasi News: वाराणसी। जालपादेवी मुहल्ले में गुरुवार को सरेराह बदमाश सब्जी खरीदकर लौट रही महिला पर हमला कर सोने की चेन नोचकर फरार हो गया। अचानक घटना से महिला बेहोश हो गयी। परिजनों ने मण्डलीय अस्पताल में उनका उपचार कराया। कोतवाली थाना क्षेत्र के जालपादेवी में किशन यादव परिवार के साथ रहते है। उनकी पत्नी राधा देवी गुरुवार दोपहर में सब्जी खरीदने निकली थी। लौटते समय एक बदमाश ने अचानक राधा देवी के पास पहुंचकर हमला कर दिया। इसके बाद उनके गले में सोने की चेन पर झपट्टा मार दिया। महिला ने अपने गले को तेजी से पकड़ लिया और शोर मचाने लगी।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: खगड़िया : विवाहिता से दो युवको ने की छेड़खानी, दिया आवेदन

इससे घबड़ाये बदमाश के हाथ सोने की चेन का कुछ ही हिस्सा लगा, बाकी गले में ही फंसा रह गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Varanasi Varanasi Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।