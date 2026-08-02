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Varanasi News: दो वर्ष से नहीं मिल रही किसान सम्मान निधि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: पिंडरा तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस पर विधवा सावित्री देवी ने किसान सम्मान निधि की राशि न मिलने की शिकायत की। अन्य शिकायती मामलों में दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा, अवैध धन मांगने और कृषि विवाद शामिल हैं। एसडीएम ने कृषि विभाग को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। कुल 97 मामलों में से 5 का निस्तारण हुआ।

Varanasi News: दो वर्ष से नहीं मिल रही किसान सम्मान निधि

Varanasi News: पिंडरा/गंगापुर, हिटी। पिंडरा तहसील सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में देवचंदपुर की विधवा सावित्री देवी ने एसडीएम कुंदनराज कपूर से गुहार लगाई कि पति कृपाशंकर सिंह के निधन के बाद किसान सम्मान निधि के लिए दो वर्ष पूर्व ही सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी है। इसके बावजूद अब तक सम्मान निधि की किस्त नहीं आ रही है। एसडीएम ने कृषि विभाग को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। बसंतपुर के पांचू यादव ने वर्षो से काबिज आबादी की जमीन पर कब्जा रोकने से मना करने पर दबंगों द्वारा मारपीट कर घायल करने के मामले में सिंधोरा पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया।

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खरावन की विधवा ने आरोप लगाया कि बंटवारा होने के बावजूद पट्टीदारों ने उसके हिस्से की जमीन पर धान की बुआई कर कब्जा कर लिया है। भटपुरवा खुर्द के मनीष ने ग्राम पंचायत सचिव पर पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के बदले अवैध धन मांगने और एक माह से अधिक समय तक दौड़ाने का आरोप लगाया। इस मौके पर 97 मामलों में पांच का निस्तारण हुआ।

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