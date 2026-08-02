Varanasi News: टंकी बनने के बाद भी पानी मयस्सर नहीं

Varanasi News: मिर्जामुराद (वाराणसी), संवाद। भिखारीपुर गांव की दलित बस्ती में पेयजल संकट से लोग परेशान हैं। विडंबना यह है कि दो साल पहले यहां पुनर्निर्मित टंकी से राजातालाब क्षेत्र के कचनार, रानी बाजार और परसुपुर समेत कई गांवों को पानी मिल रहा है। वंचित लोगों का कहना है कि लाखों खर्च कर टंकी का पुनर्निर्माण किया गया। उम्मीद थी कि उन्हें पानी मिलेगा। अफसोस, वे आज भी इंतजार कर रहे हैं। भिखारीपुर गांव की दलित बस्ती के लोगों का कहना है कि टंकी उनकी जमीन पर बनी। इसका पानी आसपास के गांवों को मिल रहा है। शुल्क जमा करने के बावजृद उन्हें कनेक्शन नहीं मिला।

सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्त ने बताया कि टंकी बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि गांव में पेयजल संकट खत्म होगा। दो साल बीतने को है लेकिन हालात जस के तस हैं। आरोप लगाया कि शुल्क जमा करने के बाद भी लोगों को पानी का कनेक्शन नहीं मिला।भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता चंद्रभान ने कहा कि पानी का कनेक्शन नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। आरोप लगाया कि जल संस्थान का भवन भी जर्जर हो चुका है। उन्होंने मरम्मत के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का अंदेशा जताया। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि भिखारीपुर गांव की दलित बस्ती में कनेक्शन देने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था एलएंडटी की है। कहा कि उससे समन्वय स्थापित कर जल्द ही पेयजलापूर्ति शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा।