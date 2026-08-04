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Varanasi News: अधिश्री वशिष्ठ ने काशी वंदन में सुनाए शिव भजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में सोमवार को काशी वंदन की दैनिक सांस्कृतिक संध्या के दौरान नमो घाट पर अधिश्री वशिष्ठ ने कई शिव भजन गाए। इस कार्यक्रम में तबला वादक राकेश रोशन और हारमोनियम पर निश्चल ने सहयोग किया। संचालन अनूप कुमार मिश्रा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन अंशुमान महाराज ने दिया।

Varanasi News: अधिश्री वशिष्ठ ने काशी वंदन में सुनाए शिव भजन

Varanasi News: वाराणसी। काशी वंदन की दैनिक सांस्कृतिक संध्या में सोमवार को नमो घाट पर अधिश्री वशिष्ठ का भजन गायन हुआ। उन्होंने श्रोताओं को कई शिव भजन सुनाए। उनके साथ तबला पर राकेश रोशन तथा हारमोनियम पर निश्चल ने संगत की। संचालन अनूप कुमार मिश्रा एवं धन्यवाद ज्ञापन अंशुमान महाराज ने किया।

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