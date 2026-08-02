Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: एलबीएस अस्पताल में पीएसी के जवान और सुरक्षा गार्डों में विवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: रामनगर (वाराणसी), एलबीएस अस्पताल परिसर में शनिवार को पीएसी जवानों और सुरक्षा गार्डों के बीच वाहन हटाने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज और मारपीट हो गई। पुलिस की व्यवस्था से मामला शांत हुआ और समझौता कराया गया।

Varanasi News: एलबीएस अस्पताल में पीएसी के जवान और सुरक्षा गार्डों में विवाद

Varanasi News: रामनगर (वाराणसी), संवाद। एलबीएस अस्पताल परिसर में वाहन हटाने को लेकर शनिवार को पीएसी के जवान और सुरक्षा गार्डों के बीच विवाद हो गया। गाली गलौज के बाद मारपीट की नौबत पहुंच गई। विवाद की जानकारी मिलते ही पीएसी जवान के कई साथी अस्पताल पहुंच गए। इससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इस कारण देर तक चिकित्सा कार्य प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो विवाद शांत हुआ। सीएमएस कार्यालय में दोनों पक्षों को बुलाकर बात की गई। पीएसी के जवानों ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर पुलिस ने पीएसी के जवानों से लिखित शिकायत मांगी तो वे पीछे हट गये। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता कराया गया। इस दौरान पूर्व सभासद संतोष शर्मा, चौकी प्रभारी शिवम सोनी मौजूद रहे.

ऐसे शुरू हुआ विवाद

मुख्य प्रवेश द्वार पर एक मरीज कार से अंदर जा रहा था। तभी बाइक सवार पीएसी का जवान कार के सामने आ गया। दोनों एक-दूसरे को पीछे हटने की बात करते हुए उलझ गए। गेट पर जाम होते देख अस्पताल के सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचे और पीएसी के जवान से बाइक पीछे करने की बात कही। अस्पताल में विवाद की खबर पर भारी भीड़ जमा हो गई थी।

प्रश्न और उत्तर

इस विवाद का कारण क्या था?
विवाद का कारण कार और बाइक के बीच टकराव था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।