Varanasi News: एलबीएस अस्पताल में पीएसी के जवान और सुरक्षा गार्डों में विवाद
Varanasi News: रामनगर (वाराणसी), एलबीएस अस्पताल परिसर में शनिवार को पीएसी जवानों और सुरक्षा गार्डों के बीच वाहन हटाने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज और मारपीट हो गई। पुलिस की व्यवस्था से मामला शांत हुआ और समझौता कराया गया।
Varanasi News: रामनगर (वाराणसी), संवाद। एलबीएस अस्पताल परिसर में वाहन हटाने को लेकर शनिवार को पीएसी के जवान और सुरक्षा गार्डों के बीच विवाद हो गया। गाली गलौज के बाद मारपीट की नौबत पहुंच गई। विवाद की जानकारी मिलते ही पीएसी जवान के कई साथी अस्पताल पहुंच गए। इससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इस कारण देर तक चिकित्सा कार्य प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो विवाद शांत हुआ। सीएमएस कार्यालय में दोनों पक्षों को बुलाकर बात की गई। पीएसी के जवानों ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर पुलिस ने पीएसी के जवानों से लिखित शिकायत मांगी तो वे पीछे हट गये। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता कराया गया। इस दौरान पूर्व सभासद संतोष शर्मा, चौकी प्रभारी शिवम सोनी मौजूद रहे.
ऐसे शुरू हुआ विवाद
मुख्य प्रवेश द्वार पर एक मरीज कार से अंदर जा रहा था। तभी बाइक सवार पीएसी का जवान कार के सामने आ गया। दोनों एक-दूसरे को पीछे हटने की बात करते हुए उलझ गए। गेट पर जाम होते देख अस्पताल के सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचे और पीएसी के जवान से बाइक पीछे करने की बात कही। अस्पताल में विवाद की खबर पर भारी भीड़ जमा हो गई थी।
प्रश्न और उत्तर
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