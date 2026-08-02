Varanasi News: एलबीएस अस्पताल में पीएसी के जवान और सुरक्षा गार्डों में विवाद

Varanasi News: रामनगर (वाराणसी), संवाद। एलबीएस अस्पताल परिसर में वाहन हटाने को लेकर शनिवार को पीएसी के जवान और सुरक्षा गार्डों के बीच विवाद हो गया। गाली गलौज के बाद मारपीट की नौबत पहुंच गई। विवाद की जानकारी मिलते ही पीएसी जवान के कई साथी अस्पताल पहुंच गए। इससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इस कारण देर तक चिकित्सा कार्य प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो विवाद शांत हुआ। सीएमएस कार्यालय में दोनों पक्षों को बुलाकर बात की गई। पीएसी के जवानों ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर पुलिस ने पीएसी के जवानों से लिखित शिकायत मांगी तो वे पीछे हट गये। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता कराया गया। इस दौरान पूर्व सभासद संतोष शर्मा, चौकी प्रभारी शिवम सोनी मौजूद रहे.