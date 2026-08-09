Varanasi News: रवि चौहान के परिजनों से मिले सपाई
Varanasi News: वाराणसी में पुराने विवाद के कारण हुए खूनी संघर्ष में जान गंवाने वाले रवि चौहान के परिजनों से शनिवार को सपा नेताओं ने मुलाकात की। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों से भी बात की और थाना प्रभारी से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की।
Varanasi News: वाराणसी। पुराने विवाद में हुए खूनी संघर्ष में जान गंवाने वाले हनुमान फाटक निवासी रवि चौहान के परिजनों से सपा नेताओं ने शनिवार को भेंट की। नेताओं ने परिवार के सदस्यों से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। सपा महानगर के पूर्व अध्यक्ष विष्णु शर्मा के नेतृत्व में मिलने गए कार्यकर्ताओं ने उस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों से भी मुलाकात की। इसके बाद सपाजनों ने आदमपुर थाना के प्रभारी निरक्षक से भी मुलाकात कर इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल में राहुल गुप्ता, महेंद्र सिंह ‘विक्रम’, संदीप मिश्रा, अशोक यादव, शुभम सिंह, राहुल यादव, संदीप शर्मा, सोनू विश्वकर्मा, लालू यादव, फिरोज अहमद, पिंटू विश्वकर्मा आदि शामिल रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।