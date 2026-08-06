Varanasi News: क्रीड़ा संकुल में बाहरी युवकों ने की मारपीट और तोड़फोड़

Varanasi News: वाराणसी में डॉ. भीमराव आंबेडकर क्रीड़ा संकुल में बाहरी युवकों ने एथलेटिक्स छात्रावास के खिलाड़ियों पर हमला किया। मारपीट के दौरान खेल उपकरण और खिड़की के शीशे भी तोड़ दिए। मामले की शिकायत डीएम से की गई है। खिलाड़ियों में असुरक्षा का माहौल है।

Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बड़ालालपुर स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर क्रीड़ा संकुल में बुधवार सुबह बाहरी युवकों ने एथलेटिक्स छात्रावास के खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। मारपीट के साथ ही खेल उपकरण, खिड़की के शीशे तोड़ दिए। करीब घंटेभर अफरातफरी की स्थिति रही। शिवपुर पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हुआ।

घटना की जानकारी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नवीन सिंह एवं अन्य वरिष्ठ खिलाड़ियों ने डीएम से मिलकर शिकायत की। शिवपुर थाने में तहरीर दी है। जिले में दो सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक में एक इसी क्रीड़ा संकुल में है। इधर बीच यहां बाहरी युवकों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी।

पंजीकरण की प्रक्रिया क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के अनुसार करीब एक सप्ताह से अनाधिकृत लोगों के प्रवेश पर रोक के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अपनाई जाने लगी। 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए 200 रुपये सालाना, जबकि इससे अधिक उम्र के खिलाड़ियों एवं अन्य के लिए पहले माह 300 रुपये, इसके बाद हर महीने 200 रुपये शुल्क तय कर कैंप लगाया गया था।

युवकों की नाराज़गी मंगलवार को करीब 20 बाहरी युवकों का पंजीकरण भी किया गया। इस व्यवस्था से बाहरियों में नाराजगी थी। वहीं सिंथेटिक ट्रैक के रखरखाव के लिए बुधवार सुबह से रोक लगा दी गई। सुबह बाहरी युवक पहुंचे तो बताया गया कि 15-20 दिन बाद ही ट्रैक का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही पंजीकरण के बाद ही प्रवेश की बात कही गई। इससे खफा युवकों ने विवाद कर लिया। करीब घंटेभर बाद पहुंचे करीब 200 युवकों ने हॉस्टल के खिलाड़ियों से मारपीट कर तोड़फोड़ शुरू कर दी। खिलाड़ियों में असुरक्षा का भाव है। घटना को लेकर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के साथ ही अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रशिक्षक शकील अहमद, फुटबॉल प्रशिक्षक शम्सी रजा, एथलेटिक्स प्रशिक्षक लक्ष्मीशंकर उपाध्याय ने डीएम से मिलकर शिकायत की।