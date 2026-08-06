Varanasi News: हॉकी-डंडे लेकर दोबारा पहुंचते थे उपद्रवी
Varanasi News: वाराणसी के डॉ. भीमराव आंबेडकर क्रीड़ा संकुल में सुबह बाहरी युवकों के हमले से अफरा-तफरी मच गई। लगभग 200 युवक हॉस्टल में घुसकर खिलाड़ियों पर हमला कर रहे थे और सामान नष्ट कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि कुछ संदिग्ध हिरासत में हैं और मामले की जांच की जाएगी।
Varanasi News: वाराणसी/ शिवपुर, हिटी। बड़ालालपुर स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर क्रीड़ा संकुल में सुबह बाहरियों के हमले के दौरान घंटेभर अफरातफरी रही। खिलाड़ी खौफजदा रहे। हॉस्टल में रहने वाले एथलेटिक्स, फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ियों ने बताया कि बाहरी युवक दोबारा आए तो हॉकी-डंडा लिये थे। पहले मैदान में जो खिलाड़ी मिला, उसे पीटने लगे। वे भागकर हॉस्टल पहुंचे तो मनबढ़ अंदर घुस आए।
हमले का विवरण
खिलाड़ियों ने बताया कि करीब 200 की युवक अचानक हॉस्टल में घुस आए। एक बारगी लगा कि किसी की जान न चली जाए। हॉस्टल के समीप पहुंचते ही पहले ईंट-पत्थर और लाठी से खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले। इसके बाद अंदर बिजली का मेन स्विच बोर्ड तोड़ दिया। मेस में फ्रीज खोलकर खाने-पीने का सामान फेंके, उसका दरवाजा तोड़ दिया। बाहर अंडे के कैरेट तोड़ दिए। खाने-पीने के लिए रखीं सामग्रियां नष्ट करते हुए जिम हॉल की ओर गए। हर्डल के उपरकण तोड़े। जिम के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लेकर डंबल आदि को पटक दिया। सीलिंग फैन, खिलाड़ियों की आलमारी, दरवाजे क्षतिग्रस्त कर दिए। प्रकरण में शिवपुर थाना प्रभारी अजीत वर्मा का कहना है कि कुछ युवक हिरासत में थे, जिन्हें छोड़ दिया गया है। खेल अधिकारियों की ओर से तहरीर मिली है। दूसरी ओर से भी तहरीर मिलने की बात है। तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई होगी।
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