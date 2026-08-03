Varanasi News: जमीन विवाद में मारपीट-पथराव, 15 नामजद
Varanasi News: वाराणसी के घौसाबाद में अवनीश त्रिपाठी ने 15 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि मनबढ़ों ने उनकी संपत्ति की बाउंड्री तोड़कर कब्जे की कोशिश की। विरोध करने पर त्रिपाठी के परिवार पर हमला किया गया। दूसरे पक्ष की महिलाओं ने भी मारपीट और तोड़फोड़ की शिकायत की।
Varanasi News: वाराणसी। घौसाबाद (नदेसर) में मोहन कुंज बिल्डिंग के अवनीश त्रिपाठी ने कैंट थाने में 15 नामजद एवं अन्य अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि रविवार तड़के मकान से सटी जमीन की बाउंड्री मनबढ़ों ने तोड़ दी। कब्जे की नीयत से बाउंड्री की ईंटें उठाकर ले जाने लगे। बताया कि सुबह साढ़े नौ बजे जब वह और उनके परिजन विरोध करने पहुंचे तो आरोपियों ने मारपीट करते हुए पथराव किया। बैट से वार कर घायल कर दिया। परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने गणेश मौर्य, महेश मौर्य, भीमचंद, अनिल मौर्य, राजकुमार मौर्य, बृज नारायण मौर्य, सूरज मौर्य, गोविंद, पवन मौर्य, राहुल, छोटू, किशन, मंजू देवी, शीता देवी, प्रेमा देवी समेत 15 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
उधर, दूसरे पक्ष की महिलाओं ने भी तहरीर दी। आरोप लगाया कि विपक्षी घर में घुस आए। मारपीट कर तोड़फोड़ की।
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