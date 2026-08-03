Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: तीन महीने बीते लेकिन 40 फीसदी बसें ही चल पाईं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा के तहत वाराणसी में तीन महीने बाद भी महज एक चौथाई मिनी बसें संचालित हो पाई हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन को सुगम बनाना है। 91 वाहन संचालकों में से केवल 30 बसें ही इस योजना से जुड़ सकी हैं।

Varanasi News: तीन महीने बीते लेकिन 40 फीसदी बसें ही चल पाईं

Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा के तहत तीन महीने बाद भी महज एक चौथाई मिनी बसें ही संचालित हो पाई हैं। किसी वाहन स्वामी ने निर्धारित क्षमता की बसें नहीं होने की बात कही तो कुछ ने अन्य कारण गिना दिए। इसके चलते कई रूटों पर अभी तक ये बसें संचालित नहीं हो पाईं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 15 से 28 सीटर बसों का संचालन होना है। इसका उद्देश्य गांव के अंतिम छोर से जिला मुख्यालय को जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम करना है। परिवहन निगम की ओर से वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर और गाजीपुर में यह योजना शुरू हुई। इसके लिए 91 वाहन संचालकों ने आवेदन किया, जिसमें 77 बसों का अनुमोदन किया गया।

ग्रामीण परिवहन के लिए बसों का संचालन

मई से इन बसों का संचालन भी शुरू हो गया लेकिन आज तक इस योजना से 30 बसें ही जुड़ सकीं। इससे कई ग्रामीण रूटों पर यह सुविधा ही मयस्सर नहीं हो पाई। इस बारे में क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि मुख्य ग्राम परिवहन योजना से अधिक से अधिक बसों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत परिवहन विभाग की ओर से बस संचालकों को रूट परमिट की छूट दी गई। उन्हें खुद ही फेरे और समय का निर्धारण करना था। उन्हें रोज प्रति ग्राम पंचायत कम से कम दो फेरे लगाने होंगे। परिवहन निगम ने वाहन स्वामी से 10 वर्ष का अनुबंध किया है। दुर्घटना होने पर प्रभावित लोगों को देय प्रतिकर राशि और बीमा वाहन स्वामी खुद वहन करेंगे। यह योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी। कैंट बस स्टेशन से वाराणसी और चंदौली जनपद की बसों का संचालन हो रहा है। वहीं, जौनपुर, सोनभद्र और गाजीपुर स्थित बस अड्डों से उनकी बसें संचालित हो रही हैं।

सामान्य प्रश्न

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य गांव के अंतिम छोर से जिला मुख्यालय को जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम करना है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।