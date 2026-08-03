Varanasi News: तीन महीने बीते लेकिन 40 फीसदी बसें ही चल पाईं
Varanasi News: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा के तहत वाराणसी में तीन महीने बाद भी महज एक चौथाई मिनी बसें संचालित हो पाई हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन को सुगम बनाना है। 91 वाहन संचालकों में से केवल 30 बसें ही इस योजना से जुड़ सकी हैं।
Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा के तहत तीन महीने बाद भी महज एक चौथाई मिनी बसें ही संचालित हो पाई हैं। किसी वाहन स्वामी ने निर्धारित क्षमता की बसें नहीं होने की बात कही तो कुछ ने अन्य कारण गिना दिए। इसके चलते कई रूटों पर अभी तक ये बसें संचालित नहीं हो पाईं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 15 से 28 सीटर बसों का संचालन होना है। इसका उद्देश्य गांव के अंतिम छोर से जिला मुख्यालय को जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम करना है। परिवहन निगम की ओर से वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर और गाजीपुर में यह योजना शुरू हुई। इसके लिए 91 वाहन संचालकों ने आवेदन किया, जिसमें 77 बसों का अनुमोदन किया गया।
ग्रामीण परिवहन के लिए बसों का संचालन
मई से इन बसों का संचालन भी शुरू हो गया लेकिन आज तक इस योजना से 30 बसें ही जुड़ सकीं। इससे कई ग्रामीण रूटों पर यह सुविधा ही मयस्सर नहीं हो पाई। इस बारे में क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि मुख्य ग्राम परिवहन योजना से अधिक से अधिक बसों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत परिवहन विभाग की ओर से बस संचालकों को रूट परमिट की छूट दी गई। उन्हें खुद ही फेरे और समय का निर्धारण करना था। उन्हें रोज प्रति ग्राम पंचायत कम से कम दो फेरे लगाने होंगे। परिवहन निगम ने वाहन स्वामी से 10 वर्ष का अनुबंध किया है। दुर्घटना होने पर प्रभावित लोगों को देय प्रतिकर राशि और बीमा वाहन स्वामी खुद वहन करेंगे। यह योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी। कैंट बस स्टेशन से वाराणसी और चंदौली जनपद की बसों का संचालन हो रहा है। वहीं, जौनपुर, सोनभद्र और गाजीपुर स्थित बस अड्डों से उनकी बसें संचालित हो रही हैं।
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