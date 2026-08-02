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Varanasi News: तार-ट्रांसफार्मर से मुक्त होंगे 15 वीआईपी मार्ग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी के 15 वीआईपी मार्गों पर बिजली के तार और ट्रांसफार्मर हटाए जाएंगे। यह कदम दुर्घटनाओं को कम करने और शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इस कार्य का ठेका एलएंडटी को दिया गया है, और काम शुरू हो गया है। इसके बाद आंधी और बारिश के दौरान शॉर्ट सर्किट की समस्याओं से राहत मिलेगी।

Varanasi News: तार-ट्रांसफार्मर से मुक्त होंगे 15 वीआईपी मार्ग

Varanasi News: वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। शहर के 15 वीआईपी मार्गों पर बिजली के तार और ट्रांसफार्मर नहीं दिखेंगे। लगभग 41 किमी लंबे मार्गों पर बिजली आपूर्ति से जुड़े सभी उपकरण हटाए जाएंगे। तारों को जमीन और ट्रांसफार्मरों को गली के अंदर किया जाएगा। पूर्वांचल डिस्कॉम के एमडी शंभु कुमार ने इसकी मंजूरी दे दी है। जरूरत पड़ने पर ट्रांसफार्मर सरकारी विभागों के परिसर में लगेंगे। इससे हादसों में कमी आएगी। बारिश, आंधी और पतंगबाजी के दौरान शॉर्ट सर्किट की समस्या से निजात मिल जाएगा। खंभे और ट्रांसफार्मर हटने से सड़कें चौड़ी होने के साथ शहर की सुंदरता भी बढ़ जाएगी। नगरीय विद्युत वितरण खंड-पंचम (वरुणापार) के अधिशासी अभियंता ने बताया कि वीआईपी मार्गों को तार और ट्रांसफार्मर मुक्त करने का टेंडर एलएंडटी को मिला है। एलएंडटी ने काम शुरू कर दिया है। एक साथ सभी मार्गों पर पहले तार भूमिगत किए जा रहे हैं। इसके बाद ट्रांसफार्मर एवं अन्य बिजली उपकरण शिफ्ट होंगे。

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इन मार्गों की बदलेगी सूरत

टीएफसी से रिंग रोड, मुनारी रिंग रोड, सारनाथ, ताज होटल, कैंटोंमेंट, मकबूल आलम रोड, आशापुर से पुराना पुल, चौकाघाट से नमो घाट, आशापुर से पंचकोशी, गोलगड्डा से विश्वेश्वरगंज, रामनगर किला, पंचवटी, साजन तिराहा, रुद्राक्ष, नाटी इमली, संपूर्णानंद संस्कृत विवि रोड, रथयात्रा, महमूरगंज, मंडुवाडीह क्रॉसिंग, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, बीएलडब्ल्यू से बीएचयू, काल भैरव मंदिर, जिला अस्पताल, महावीर मंदिर।

सामान्य प्रश्न

वाराणसी में कितने वीआईपी मार्गों पर बिजली के उपकरण हटाए जाएंगे?
वाराणसी के 15 वीआईपी मार्गों पर बिजली के उपकरण हटाए जाएंगे।
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