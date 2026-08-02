Varanasi News: तार-ट्रांसफार्मर से मुक्त होंगे 15 वीआईपी मार्ग

Varanasi News: वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। शहर के 15 वीआईपी मार्गों पर बिजली के तार और ट्रांसफार्मर नहीं दिखेंगे। लगभग 41 किमी लंबे मार्गों पर बिजली आपूर्ति से जुड़े सभी उपकरण हटाए जाएंगे। तारों को जमीन और ट्रांसफार्मरों को गली के अंदर किया जाएगा। पूर्वांचल डिस्कॉम के एमडी शंभु कुमार ने इसकी मंजूरी दे दी है। जरूरत पड़ने पर ट्रांसफार्मर सरकारी विभागों के परिसर में लगेंगे। इससे हादसों में कमी आएगी। बारिश, आंधी और पतंगबाजी के दौरान शॉर्ट सर्किट की समस्या से निजात मिल जाएगा। खंभे और ट्रांसफार्मर हटने से सड़कें चौड़ी होने के साथ शहर की सुंदरता भी बढ़ जाएगी। नगरीय विद्युत वितरण खंड-पंचम (वरुणापार) के अधिशासी अभियंता ने बताया कि वीआईपी मार्गों को तार और ट्रांसफार्मर मुक्त करने का टेंडर एलएंडटी को मिला है। एलएंडटी ने काम शुरू कर दिया है। एक साथ सभी मार्गों पर पहले तार भूमिगत किए जा रहे हैं। इसके बाद ट्रांसफार्मर एवं अन्य बिजली उपकरण शिफ्ट होंगे。