Varanasi News: नगर निगम चार लाख डस्टबिन बांटेगा
Varanasi News: वाराणसी नगर निगम 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चार लाख डस्टबिन बांटेगा। इस कार्यक्रम के तहत हर परिवार को गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग दो डस्टबिन दिए जाएंगे। महापौर ने स्वच्छता को बढ़ावा देने और त्वरित-समाधान परियोजना का विस्तार करने की जानकारी दी।
Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए नगर निगम शहरियों में चार लाख डस्टबिन बांटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को यह कार्यक्रम शुरू होगा। इसके तहत हर परिवार को दो डस्टबिन (हरा और नीला) दिये जाएंगे। जिससे घर-घर से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग उठाया जा सके। नगर निगम ने लोगों से अपील किया है कि हरे डस्टबिन में फल, सब्जियों के छिलके, पत्ते, बचे भोजन जैसे गीले कचरे और नीले डस्टबिन में प्लास्टिक बोतलें, चिप्स-बिस्किट के रैपर, कागज और कांच जैसे सूखे कचरे रखें। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि काशी से प्रधानमंत्री ने देश को स्वच्छता की प्रेरणा दी थी।
उनके जन्मदिवस पर हम न केवल शहर में चार लाख डस्टबिन बांटकर स्वच्छता को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि त्वरित-समाधान व्यवस्था का दायरा बढ़ाकर 50 वार्डों तक कर रहे हैं। 17 सितंबर से नगर निगम त्वरित-समाधान स्मार्ट पायलट प्रोजेक्ट के तहत 25 नये वार्डों को शामिल करेगा। इन वार्डों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी 14 शिकायतों का चार घंटे में समाधान कराया जाएगा।
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