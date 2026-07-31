Varanasi News: पांचों पंडवा मंदिर के शिखर की मरम्मत की मांग
Varanasi News: शिवपुर में नगर निगम द्वारा पांचों पंडवा मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, लेकिन मलबा नहीं हटाया गया है। इससे श्रद्धालुओं को आने-जाने में परेशानी हो रही है और मंदिर का शिखर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोग मलबा हटाने और मरम्मत की मांग कर रहे हैं।
Varanasi News: शिवपुर (वाराणसी)। पांचों पंडवा मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद नगर निगम ने मलबा नहीं हटवाया। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। बता दें कि कार्रवाई के दौरान मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी भी मरम्मत नहीं कराई गई। इससे लोगों में आक्रोश है। सावन में मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी। मलबा न हटने से उन्हें असुविधा होगी। स्थानीय निवासी कमलेश केशरी और चंदन यादव ने कहा कि क्षतिग्रस्त शिखर की मरम्मत कराकर मलबा हटवाए। महंत रमेश तिवारी ने सावन के पहले सोमवार से पहले मलबा हटवाने की मांग की।
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