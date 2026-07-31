Varanasi News: गृहकर में छूट की आज अंतिम तारीख
Varanasi News: वाराणसी में गृहकर, जलकर और सीवरकर में छूट लेने की समयसीमा आज समाप्त हो रही है। काउंटर पर टैक्स भुगतान पर 10 प्रतिशत और ऑनलाइन चुकता करने पर 12 प्रतिशत छूट उपलब्ध है। नागरिक नगर निगम की वेबसाइट या वाट्सएप चैटबॉट 8601872601 के माध्यम से टैक्स जमा कर सकते हैं।
Varanasi News: वाराणसी। गृहकर, जलकर व सीवरकर में छूट लेने की समयसीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही है। काउंटरों पर टैक्स भुगतान पर दस प्रतिशत और ऑनलाइन माध्यम से जमा करने पर 12 प्रतिशत छूट मिल रही है। नगर निगम की वेबसाइट के अलावा वाट्सएप चैटबॉट नंबर 8601872601 के माध्यम से भी टैक्स जमा किया जा सकता है।
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