Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: 30 सितंबर तक स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत 30 सितंबर तक पूरी होगी। अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता ने शिकायतों की जांच की और कई जगह बंद लाइटों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। अभियान चलाकर इन लाइटों को ठीक किया जाएगा।

Varanasi News: 30 सितंबर तक स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत

Varanasi News: वाराणसी। शहर में खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत 30 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता ने स्ट्रीट लाइटों की शिकायतों को लेकर मंगलवार को संबंधित क्षेत्रों में निरीक्षण किया। अपर नगर आयुक्त ने कहा कि कई जगह स्ट्रीट लाइटें बंद मिली हैं, उनकी सूची तैयार कराई जा रही है। अभियान चलाकर ये लाइटें ठीक कराई जाएंगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।