Varanasi News: 30 सितंबर तक स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत
Varanasi News: वाराणसी में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत 30 सितंबर तक पूरी होगी। अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता ने शिकायतों की जांच की और कई जगह बंद लाइटों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। अभियान चलाकर इन लाइटों को ठीक किया जाएगा।
Varanasi News: वाराणसी। शहर में खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत 30 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता ने स्ट्रीट लाइटों की शिकायतों को लेकर मंगलवार को संबंधित क्षेत्रों में निरीक्षण किया। अपर नगर आयुक्त ने कहा कि कई जगह स्ट्रीट लाइटें बंद मिली हैं, उनकी सूची तैयार कराई जा रही है। अभियान चलाकर ये लाइटें ठीक कराई जाएंगी।
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