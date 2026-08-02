Varanasi News: पर्यटन केंद्र बनेगी ककरमत्ता पोखरी
Varanasi News: वाराणसी के बीएलडब्ल्यू रोड स्थित ककरमत्ता पोखरी को नया पर्यटन केंद्र बनाने के लिए नगर निगम ने भू-माफियाओं से इसे कब्जामुक्त कराया। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को शीघ्र कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। पोखरी के चारों ओर रंग-बिरंगी लाइटें और फव्वारे लगाने की योजना है।
Varanasi News: वाराणसी। बीएलडब्ल्यू रोड स्थित ककरमत्ता पोखरी शहर का प्रमुख नया पर्यटन केंद्र बनकर उभरेगी। नगर निगम की पहल पर करीब 1.5 बीघा में फैली इस पोखरी को भू-माफियाओं से कब्जामुक्त कराया गया था। शनिवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को समय से कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। प्रोजेक्ट के तहत पोखरी के आसपास रंग-बिरंगी लाइटें और फव्वारे लगाए जाएंगे। इस दौरान पार्षद मदन मोहन तिवारी, श्याम आसरे मौर्य, विनीत सिंह, अतुल पांडेय, सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव, मुख्य अभियंता सामान्य सुरेश चंद्र आदि मौजूद रहे।
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