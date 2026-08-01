Varanasi News: कांवर मार्गों पर सुरक्षा-ट्रैफिक का लिया जायजा
Varanasi News: वाराणसी के वरुणा जोन के पुलिस उपायुक्त ने कांवर यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया। एक लेन कांवरियों के लिए आरक्षित की गई है, जबकि दूसरी लेन सामान्य वाहनों के लिए होगी। प्रमुख ट्रैफिक प्वाइंट्स चिह्नित किए गए हैं, और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है।
Varanasi News: वाराणसी। वरुणा जोन के पुलिस उपायुक्त ने शुक्रवार को रोहनियां और मंडुवाडीह क्षेत्र के कांवर यात्रा मार्गों का पैदल भ्रमण कर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की एक लेन कांवरियों के लिए आरक्षित की गई है। सामान्य वाहनों का संचालन दूसरी लेन होगा। सुगम यातायात के लिए प्रमुख ट्रैफिक प्वाइंट चिह्नित एवं चेक पोस्ट बने हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने वाले प्रमुख कटों एवं सर्विस लेन पर बूम बैरियर लगाए गए हैं। बड़े कटों को बंद कराया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस बल एवं पीएसी की तैनाती सुनिश्चित की गई है।
प्रमुख मंदिरों, कांवरिया शिविरों एवं भीड़ वाले स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
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