Varanasi News: बाबा भक्तों से सीपी ने पूछा- काई परेशानी तो नहीं
Varanasi News: वाराणसी में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कांवरियों के लिए निर्धारित मार्गों का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कांवरियों की सुविधाओं का भी जायजा लिया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 44 वाहनों को सीज किया गया। पुलिस आयुक्त ने पैदल गश्त और सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए।
Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कांवरियों के लिए शहर में निर्धारित मार्ग का निरीक्षण किया। वह शिविरों में पहुंचे और बाबा भक्तों से बातचीत की। पूछा कि वाराणसी में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई है। पुलिस आयुक्त ने सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था का लिया जायजा। मंडुवाडीह से गोदौलिया तक औचक निरीक्षण किया।
सुरक्षा प्रबंध
कांवरियों के के सुरक्षित एवं सुगम आवागमन तथा प्रभावी भीड़ नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश दिए। मंडुवाडीह, रथयात्रा, गुरुबाग से गोदौलिया तक स्थलीय निरीक्षण किया। विश्राम स्थलों का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कहा कि सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार पैदल गश्त करते रहेंगे। संवेदनशील स्थानों, प्रमुख बाजारों एवं कांवड़ मार्गों पर सतर्क नजर बनाए रखेंगे।
वाहनों की चेकिंग
इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था/मुख्यालय शिवहरि मीणा, डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल, डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार, एडीसीपी काशी जोन वैभव बांगर, एडीसीपी वरुणा जोन लिपि नागयाच, एडीसीपी यातायात अंशुमान मिश्रा मौजूद रहे। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर शहर और देहात क्षेत्र में यातायात को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। बिना नंबर प्लेट वाहनों, गलत दिशा में चलने वाले वाहनों एवं बिना परमिट संचालित ऑटो-ईरिक्शा के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान में कुल 44 वाहनों को सीज किया गया। 1,810 वाहनों का चालान किया गया। ₹35 लाख 69 हजार 500 रुपये का सम्मन शुल्क वसूला गया।
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