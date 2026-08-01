Varanasi News: सीपी ने आठ पुलिसकर्मियों को दी विदाई
Varanasi News: वाराणसी में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने शुक्रवार को आठ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विदाई दी। इस अवसर पर उप निरीक्षक और अन्य कर्मचारियों को उनकी लंबी और समर्पित सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। यह विदाई समारोह उनके योगदान के लिए एक भावपूर्ण उत्सव था।
Varanasi News: वाराणसी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कैंप कार्यालय पर शुक्रवार को आठ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भावपूर्ण विदाई दी। उप निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, फतेह बहादुर सिंह, जगतनरायण तिवारी, सुग्रीव राम, श्रीकान्त यादव, मुख्य आरक्षी वीरेशदत्त त्रिपाठी, सत्येन्द्र सिंह, उर्दू अनुवादक वदूदुल हसन को उनके दीर्घ, समर्पित सेवाकाल के लिए सम्मानित किया।
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