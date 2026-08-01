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Varanasi News: सावन-मीट विक्रेताओं से 20 हजार जुर्माना वसूला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में नगर निगम ने कांवड़ मार्ग पर मीट विक्रेताओं पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। नई सड़क पर विक्रेताओं के साथ बहस के बावजूद, निगम ने नियमों के आधार पर कार्रवाई की और दो दुकानदारों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई।

Varanasi News: सावन-मीट विक्रेताओं से 20 हजार जुर्माना वसूला

Varanasi News: ​वाराणसी। नगर निगम ने शुक्रवार को कांवड़ मार्ग पर मीट-मांस की बिक्री करने पर लल्लापुरा, नई सड़क में विक्रेताओं पर 20 हजार रुपये जुर्माना वसूला। कार्रवाई के दौरान नई सड़क पर विक्रेताओं के साथ बहस भी हुई लेकिन निगम ने प्रावधान का हवाला देते हुए दो दुकानदारों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। टीम ने क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। कुछ दुकानदारों को सख्त चेतावनी भी दी। निरीक्षण की सूचना पर बेनिया, पितरकुंडा, शेख सलीम फाटक में मीट विक्रेताओं ने एहतियात के तौर पर दुकानें बंद कर दीं।

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