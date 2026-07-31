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Varanasi News: मीट-मांस के दुकानदारों से वसूले 24 हजार जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में सावन के पहले दिन नगर निगम ने कांवड़ यात्रा के कारण मीट-मांस की दुकानों पर कार्रवाई की। तीन दुकानों को बंद किया गया और 24500 रुपये जुर्माना वसूला गया। हालांकि, कुछ विक्रेताओं पर अवैध बिक्री और गंदगी फैलाने के आरोप में अलग-अलग जुर्माना लगाया गया।

Varanasi News: मीट-मांस के दुकानदारों से वसूले 24 हजार जुर्माना

Varanasi News: ​वाराणसी। सावन के पहले दिन नगर निगम ने मीट-मांस की दुकानें खोलने पर कार्रवाई की। कांवड़ यात्रा मार्ग पर प्रतिबंध के बावजूद खुली मिली तीन दुकानों को बंद कराया गया और 24500 रुपये जुर्माना वसूला गया। ​पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज के नेतृत्व में अभियान के दौरान भोजूबीर क्षेत्र में अवैध रूप से मीट बेच रहे एक विक्रेता पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया गया। शिवपुर में एक विक्रेता से 4500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया, जबकि ​अंधरापुल में मीट-मांस बेचने, प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग करने और आसपास गंदगी फैलाने के आरोप में 10000 रुपये जुर्माना लगाया।

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