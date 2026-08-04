Varanasi News: बरेका में 60 हजार टन कचरा निस्तारित होगा
Varanasi News: वाराणसी नगर निगम ने बरेका के साथ 60 हजार टन कचरे के निस्तारण के लिए समझौता किया। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल और बरेका के जीएम आशुतोष पंत ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। कचरे का प्रबंधन बायोमाइनिंग विधि से होगा, और क्षेत्र की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए भी योजनाएं बनाई जाएंगी।
Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। नगर निगम बरेका के 60 हजार कचरे का निस्तारण कराएगा। इसके लिए सोमवार को नगर निगम और बरेका के बीच समझौता हुआ। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल एवं बरेका के जीएम आशुतोष पंत की मौजूदगी में उप मुख्य इंजीनियर साकेत कुमार और अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत बरेका में पहले से जमा 60 हजार टन कूड़े का निस्तारण तो होगा ही, परिसर में रोज निकलने वाले कचरे का भी प्रबंधन होता रहेगा। नगर निगम यह काम बायोमाइनिंग विधि से कराएगा। उक्त विधि से ही करसड़ा में जमा कूड़े के ढेर को खत्म किया जा रहा है।
समझौता पत्र पर दस्तखत के बाद बरेका के जीएम समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नगर निगम अधिकारियों की बैठक भी हुई। इसमें एफसीआई को जाने वाली सड़क के किनारे उपलब्ध खाली जमीन को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करने का फैसला किया गया है। साथ ही, पूरे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बेहतर करने, बरेका के आसपास नाथूपुर क्रॉसिंग जाने वाले मार्गों के चौड़ीकरण और विकास का प्रस्ताव भी तैयार करने का फैसला लिया गया। इस सड़क के लिए नगर निगम मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजेगा।
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