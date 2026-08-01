Varanasi News: नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक चार अगस्त को
Varanasi News: वाराणसी नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। यह बैठक अब चार अगस्त को होगी। सभापति अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सावन के दौरान बुनियादी सुविधाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
Varanasi News: वाराणसी। नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक चार अगस्त को होगी। अपरिहार्य कारणों से शनिवार को प्रस्तावित बैठक को स्थगित कर दिया गया है। सभापति अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में बैठक में सावन के दौरान बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
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