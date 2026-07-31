Varanasi News: तीन अगस्त से काशी सांसद प्रतियोगिताएं

Varanasi News: वाराणसी, विशेष संवाददाता। काशी सांसद प्रतियोगिताएं तीन अगस्त से चरणवार शुरू होंगी। इसके तहत स्केचिंग प्रतियोगिता तीन से 20 अगस्त तक चलेगी। अगस्त में ही पेंटिंग, फोटोग्राफी औऱ ज्ञान प्रतियोगिताएं भी होंगी। गुरुवार को सर्किट हाउस में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों औऱ भाजपा पदाधिकारियों की समन्वय बैठक में तैयारी पर चर्चा हुई। डीएम सत्येंद्र कुमार ने प्रतियोगिताओं की कार्ययोजना प्रस्तुत की। बताया कि स्केचिंग, पेंटिंग एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण तीन से 14 अगस्त तक चलेगा। ऑनलाइन राउंड तीन से 14 अगस्त तक चलेगा। शॉर्टलिस्ट प्रतिभागियों का ऑफलाइन फाइनल राउंड 19 और 20 अगस्त को सिगरा स्टेडियम में होगा। डीएम ने बताया कि 25 अगस्त से तीन सितंबर के बीच काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता होगी।

इसके लिए पंजीकरण 24 अगस्त से शुरू होगा। बोर्ड परीक्षाओं और छात्र-छात्राओं की सुविधा के मद्देनजर जनवरी के बजाय अगस्त-सितंबर में कार्यक्रम होगा। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 14 से 24 सितंबर तक चलेगा। ‘भजन उत्सव’ 10 सितंबर से प्रस्तावित है। फाइनल आयोजन आयुक्त सभागार में होगा। खेलकूद प्रतियोगिता पांच से 24 अक्तूबर के बीच होगी।बाल कवि सम्मेलन एवं युवा संसद बाल कवि सम्मेलन दो से 18 नवंबर के बीच प्रस्तावित किया गया है। डीएम ने बताया कि पहली बार विद्यालय एवं जिला स्तर पर ‘युवा संसद’ होगी। काशी सांसद रोजगार मेला चार-पांच दिसंबर को आईटीआई करौंदी परिसर में आयोजित होगा। प्रतियोगिताओं का नोडल अधिकारी सीडीओ प्रखर कुमार सिंह को बनाया गया है। भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, महापौर अशोक तिवारी, गुजरात के पूर्व विधायक जगदीश पटेल एवं ज़िलाध्यक्ष रामसकल पटेल मौजूद रहे।