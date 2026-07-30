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Varanasi News: सावन: मैदागिन से गोदौलिया तक सभी दिन नो व्हीकल जोन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में सावन पर्व के मद्देनजर यातायात पुलिस ने एक नया ट्रैफिक प्लान और पार्किंग व्यवस्था लागू की है। विभिन्न जिलों से आने वाले बड़े वाहनों का नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। केवल कांवर यात्रा के लिए विशेष मार्ग निर्धारित किए गए हैं और पैदल यात्रियों के लिए कुछ मार्गों में प्रतिबंध रहेगा।

Varanasi News: सावन: मैदागिन से गोदौलिया तक सभी दिन नो व्हीकल जोन

Varanasi News: वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। यातायात पुलिस ने सावन के मद्देनजर बुधवार को ट्रैफिक प्लान और पार्किंग व्यवस्था लागू कर दी। अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात ने बताया कि बुधवार से गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, प्रयागराज और भदोही से आने वाले सभी बस, ट्रक और बड़े वाहनों का वाराणसी नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। ये वाहन रिंग रोड और एनएच-19 का प्रयोग करेंगे। प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली की बसें एनएच 19 से रखौना ओवरब्रिज से रिंगरोड होकर आएंगी। गाजीपुर- आजमगढ़ की बसें हरहुआ से गिलट बाजार-शिवपुर चुंगी-लहरतारा होकर कैंट बस स्टेशन जाएंगी। चांदपुर से मोहनसराय तक हर शनिवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक केवल कांवर वाहन चलेंगे।

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मैदागिन से गोदौलिया तक नो व्हीकल जोन रहेगा। रविवार रात 11 बजे से बाहरी जिलों के बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। सिर्फ सब्जी, फल और दूध के वाहनों को छूट रहेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर से दशाश्वमेध घाट तक का मार्ग केवल पैदल यात्रियों के लिए रहेगा। यह व्यवस्था रविवार रात्रि से सोमवार भीड़ की समाप्ति तक लागू की जाएगी। अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि बेनिया से रामापुरा, खारीकुआं से जंगमबाड़ी, सोनारपुरा से गोदौलिया, मैदागिन से गोदौलिया और गोदौलिया से दशाश्वामेध के बीच वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।

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