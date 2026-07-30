Varanasi News: सावन: मैदागिन से गोदौलिया तक सभी दिन नो व्हीकल जोन
Varanasi News: वाराणसी में सावन पर्व के मद्देनजर यातायात पुलिस ने एक नया ट्रैफिक प्लान और पार्किंग व्यवस्था लागू की है। विभिन्न जिलों से आने वाले बड़े वाहनों का नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। केवल कांवर यात्रा के लिए विशेष मार्ग निर्धारित किए गए हैं और पैदल यात्रियों के लिए कुछ मार्गों में प्रतिबंध रहेगा।
Varanasi News: वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। यातायात पुलिस ने सावन के मद्देनजर बुधवार को ट्रैफिक प्लान और पार्किंग व्यवस्था लागू कर दी। अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात ने बताया कि बुधवार से गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, प्रयागराज और भदोही से आने वाले सभी बस, ट्रक और बड़े वाहनों का वाराणसी नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। ये वाहन रिंग रोड और एनएच-19 का प्रयोग करेंगे। प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली की बसें एनएच 19 से रखौना ओवरब्रिज से रिंगरोड होकर आएंगी। गाजीपुर- आजमगढ़ की बसें हरहुआ से गिलट बाजार-शिवपुर चुंगी-लहरतारा होकर कैंट बस स्टेशन जाएंगी। चांदपुर से मोहनसराय तक हर शनिवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक केवल कांवर वाहन चलेंगे।
मैदागिन से गोदौलिया तक नो व्हीकल जोन रहेगा। रविवार रात 11 बजे से बाहरी जिलों के बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। सिर्फ सब्जी, फल और दूध के वाहनों को छूट रहेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर से दशाश्वमेध घाट तक का मार्ग केवल पैदल यात्रियों के लिए रहेगा। यह व्यवस्था रविवार रात्रि से सोमवार भीड़ की समाप्ति तक लागू की जाएगी। अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि बेनिया से रामापुरा, खारीकुआं से जंगमबाड़ी, सोनारपुरा से गोदौलिया, मैदागिन से गोदौलिया और गोदौलिया से दशाश्वामेध के बीच वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।