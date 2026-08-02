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Varanasi News: बिजली कैंपों में आईं 112 शिकायतें, 88 निस्तारित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में बिजली विभाग द्वारा सप्ताहांत से एक महीने चलने वाला विशेष कैंप शुरू किया गया है। पहले दिन 29 स्थानों पर 112 आवेदन आए, जिनमें से 88 का निस्तारण मौके पर ही किया गया। स्मार्ट मीटर और नॉन स्मार्ट मीटर के बिलों से संबंधित शिकायतें सबसे ज्यादा आईं। कैंप का उद्देश्य उपभोक्ता समस्याओं का समाधान करना है।

Varanasi News: बिजली कैंपों में आईं 112 शिकायतें, 88 निस्तारित

Varanasi News: वाराणसी। बिजली विभाग का एक महीने चलने वाला विशेष कैंप शनिवार से शुरू हो गया। पहले दिन वाराणसी जोन-प्रथम के 11 डिविजनों में 29 स्थानों पर लगे कैंपों में 112 आवेदन आए, उनमें 88 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। सबसे अधिक शिकायतें स्मार्ट मीटर और नॉन स्मार्ट मीटर के बिल से जुड़ी थीं। इसके अलावा खराब मीटर की भी शिकायतें पहुंचीं। रविवार को भी कैंप लगेगा। वाराणसी जोन प्रथम के मुख्य अभियंता अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि एक महीने तक चलने वाले कैंप की संख्या बढ़ाई जाएगी। कैंप में आए आवेदनों की समीक्षा की जा रही है। उन उपभोक्ताओं से बात भी की जाएगी, जिनके आवेदन निस्तारित हो गए हैं।

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इस बात की जांच की जाएगी कि अभियंताओं से वे संतुष्ट हैं या नहीं।

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