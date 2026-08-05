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Varanasi News: अवैध निर्माण और बिना अनुमति मोबाइल टावर लगाने पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शिवाला में अवैध निर्माण और बिना अनुमति के मोबाइल टावर लगाने के मामले में भवन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। स्वामी ने बिना स्वीकृति के चार मंजिला निर्माण कराया और टावर स्थापित किया। टावर के संचालन की कोई स्वीकृति नहीं दिखाए जाने पर नोटिस जारी किया गया और भवन सील कर दिया गया।

Varanasi News: अवैध निर्माण और बिना अनुमति मोबाइल टावर लगाने पर केस

Varanasi News: ​वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को शिवाला में एक अवैध निर्माण और बिना अनुमति मोबाइल टावर लगाने के मामले में भवन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। तहरीर के अनुसार भवन स्वामी ने लगभग 240 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति के चार मंजिला अवैध निर्माण कराया गया और उसके ऊपर मोबाइल टावर स्थापित कर दिया गया। मौके पर टावर संचालन की कोई स्वीकृति न दिखाए जाने पर नोटिस जारी की गई थी और भवन सील कर दिया गया था।

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