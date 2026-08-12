Varanasi News: नीलकंठ ने सिर पर कलश रख की पदयात्रा
Varanasi News: वाराणसी में संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती पर मंगलवार को रामकटोरा में कलश यात्रा निकाली गई। विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने मिट्टी से भरा कलश सिर पर रखकर यात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा रामसिंह अखाड़े पर समाप्त हुई, जहां संत रविदास के चित्र को पुष्प अर्पित किया गया।
Varanasi News: वाराणसी। संत शिरोमणि रविदास के 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार को रामकटोरा स्थित छोटी मलदहिया से शहर दक्षिणी विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी की अगुवाई में कलश यात्रा निकली। यह कबीरचौरा, पियरी, बेनिया होते हुए रामसिंह अखाडे पर समाप्त हुई। यात्रा में आगे डॉ. नीलकंठ मिट्टी से भरे कलश को सिर पर रखकर पैदल चल रहे थे। उनके पीछे सेवा बस्ती के महिला-पुरुष, बच्चे तथा भाजपा कार्यकर्त्ता भजन गाते चल रहे थे। रामसिंह अखाड़े में कलश पर पुष्प अर्पित कर संत रविदास के चित्र को नमन किया गया। विधायक ने कहा कि संत रविदास ने समाज में सुधार, समरसता और मेलमिलाप का मार्ग दिखाया।
इस मौके पर डोम समाज के अध्यक्ष अजय कुमार, राजीव सिंह, गोपालजी गुप्ता, संजय केशरी, अनंत गुप्ता, इंद्रेश सिंह, संतोष सोलापुरकर भी मौजूद रहे।
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