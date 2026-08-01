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Varanasi News: बीयर न देने पर शनि सिंह का शूटर बता धमकाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में वरुणा पुल स्थित ट्रीट बार के मैनेजर ने कुछ मनबढ़ों के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी और गुंडा टैक्स की मांग करने का मामला दर्ज कराया है। मामले में सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसमें आरोपियों ने बार बंद होने के बाद मारपीट की और पैसे मांगते हुए जान से मारने की धमकी दी।

Varanasi News: बीयर न देने पर शनि सिंह का शूटर बता धमकाया

Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। वरुणा पुल स्थित ट्रीट बार के मैनेजर ने मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और गुंडा टैक्स मांगने के आरोप में कैंट थाने में केस दर्ज कराया है। आरोप है कि मनबढ़ों ने बीयर न देने पर कुख्यात शनि सिंह का शूटर बताकर मारपीट कर धमकी दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद है। पांडेयपुर नई बस्ती निवासी राजकुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि 28 जुलाई की रात करीब 11:40 बजे बार बंद होने के बाद वह गार्ड को आवश्यक निर्देश देकर शटर बंद कर रहे थे। इसी दौरान योगेश राय, विशाल सोनकर और उनके साथ तीन अन्य लोग वहां पहुंचे और बीयर देने की मांग करने लगे।

बार बंद होने की जानकारी देने पर वे आगबबूला हो गए और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पीआरवी मौके पर पहुंची। आरोप है कि पुलिसकर्मी कुछ देर रुकने के बाद वहां से चले गए। आरोप है कि बार बंद कर घर लौटते समय आरोपियों ने बीच रास्ते रोक लिया और मारपीट की। खुद को कुख्यात बदमाश शनि सिंह का शूटर बताते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। किसी तरह वहां से निकलने के बाद जालान क्षेत्र के पास आरोपितों ने दोबारा उनका रास्ता रोक लिया और फिर मारपीट की। बार चलाने के एवज में गुंडा टैक्स की मांग करते हुए कहा कि पैसा नहीं देने पर उनकी और बार मालिक की हत्या कर दी जाएगी।

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