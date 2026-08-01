Varanasi News: भगवान बुद्ध, डॉ. आंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ीं
Varanasi News: वाराणसी के चौबेपुर के गौरडी गांव में शनिवार को भगवान बुद्ध, डॉ. भीमराव आंबेडकर और अन्य प्रतिमाओं के साथ तोड़फोड़ की घटना से जन आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने दोषियों की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया और मामले की गंभीरता से जांच जारी है।
Varanasi News: वाराणसी। चौबेपुर के गौरडी गांव में शनिवार को प्रतिमाओं के साथ तोड़फोड़ की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
घटना का विवरण
अज्ञात शरारती तत्वों ने गांव में स्थापित भगवान बुद्ध, डॉ. भीमराव आंबेडकर तथा अन्य प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने घटना के विरोध में नारेबाजी करते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि इस तरह की हरकत से धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना रहा।
पुलिस का प्रयास
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने लोगों को आश्वस्त किया कि मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों की जल्द पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जांच जारी
फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों सहित अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
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