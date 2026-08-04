Varanasi News: अतिक्रमण के विरोध पर मारपीट
Varanasi News: वाराणसी के हुकुलगंज में सार्वजनिक रास्ते पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विरोध करने पर मनबढ़ों ने लोगों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी पड़ोसी ने उनके घर में घुसकर अभद्रता की और उनकी पत्नी पर भी हमला किया।
Varanasi News: वाराणसी। हुकुलगंज में सार्वजनिक रास्ते पर अवैध अतिक्रमण का विरोध करने पर मनबढ़ों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मामले में लालपुर-पांडेयपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। हुकुलगंज निवासी शिव कुमार अग्रहरि ने पुलिस को बताया कि उनके पड़ोसी अरविंद कुमार मिश्रा सार्वजनिक रास्ते पर अवैध अतिक्रमण कर रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया। आरोप है कि 27 जुलाई की रात करीब आठ बजे आरोपी अपने दो-तीन साथियों के साथ जबरन उनके घर में घुस आया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। उनका चश्मा तोड़ दिया गया। बीच-बचाव करने आई उनकी पत्नी को धक्का देकर गिरा दिया गया।
अभद्र व्यवहार कर जान से मारने की धमकी भी दी।
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