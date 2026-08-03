Varanasi News: स्कूलों में टीकाकरण अभियान कल से
Varanasi News: वाराणसी में मंगलवार से स्वास्थ्य विभाग द्वारा डिप्थीरिया से बचाव के लिए स्कूलों में विशेष टीकाकरण अभियान शुरू होगा। अप्रैल में छूटे विद्यार्थियों को टीका लगाया जाएगा। इस दौरान 5-16 वर्ष के बच्चों को विभिन्न टीके दिए जाएंगे। अभियान की निगरानी की जाएगी और टीकाकरण टीमों को निर्देश दिए गए हैं।
Varanasi News: वाराणसी। डिप्थीरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग स्कूलों में मंगलवार से फिर विशेष अभियान चलाएगा। अप्रैल में चले अभियान में छूटे विद्यार्थियों को टीका लगाया जाएगा। ऐसे स्कूलों में भी अभियान चलेगा जहां 50 प्रतिशत से कम टीकाकरण हुआ था। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. एसएस कन्नौजिया ने बताया कि अभियान में 5-6 वर्ष के बच्चों को डीपीटी बूस्टर, 10 वर्ष के बच्चों को टीडी तथा 16 वर्ष के बच्चों को टीडी का टीका लगाया जाएगा। सीएमओ डॉ. मुकेश कुमार ने कहा कि टीकाकरण टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभियान की सतत निगरानी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।