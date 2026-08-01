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Varanasi News: वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह का हुआ सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यूपी बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर सिंह को उनके जूनियर अधिवक्ताओं ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष सहित कई अधिवक्ताओं ने भाग लिया और उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना की।

Varanasi News: वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह का हुआ सम्मान

Varanasi News: वाराणसी। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यूपी बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर सिंह को उनके जूनियर अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण कर सम्मानित किया और उनके दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना की। अधिवक्ताओं में सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष सुशील मिश्रा, घनश्याम मिश्रा, ईश्वरीनारायण सिंह, शिवापति सिंह, बनारस बार के महामंत्री सुधांशु मिश्रा, मिथिलेश मिश्रा, रविकांत सिंह, अंकिता सिंह, करिश्मा तिवारी, विशाल यादव, अमृता बिंद, सुधा सिंह, नीलू यादव, नेहा सिंह, नीरज पांडेय, रमेश तिवारी तथा रितेश रघुवंशी शामिल थे।

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