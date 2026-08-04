Varanasi News: प्रसूता की मौत से नाराज परिजनों का हंगामा
Varanasi News: रुस्तमपुर (चौबेपुर) स्थित अभय हॉस्पिटल में सोमवार को प्रसूता की मौत से नाराज परिजनों ने हंगामा किया।
Varanasi News: चिरईगांव, हिन्दुस्तान संवाद। रुस्तमपुर (चौबेपुर) स्थित अभय हॉस्पिटल में सोमवार को प्रसूता की मौत से नाराज परिजनों ने हंगामा किया। उन्होंने शव रखकर रुस्तमपुर-चिरईगांव मार्ग जाम कर दिया। करीब साढ़े तीन घंटे जाम लगने से वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने डॉक्टर सहित तीन लोगों पर केस दर्ज कर मामला शांत कराया। इसके बाद प्रसूता का शव लेकर परिजन घर चले गए। नेवादा ग्राम पंचायत (चौबेपुर) में रविवार को दलित बस्ती निवासी मिथिलेश कुमार की पत्नी 22 वर्षीया कंचन को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। आशा कार्यकर्त्री इंदू देवी उन्हें लेकर रात आठ बजे चिरईगांव पीएचसी पहुंची। हाई रिस्क प्रेगनेंसी (एचआरपी) मामला देख स्टाफ नर्स रीता ने उन्हें कबीरचौरा स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय रेफर कर दिया।
आशा कार्यकर्त्री उन्हें ऑटो रिक्शा से नवशहरी गांव स्थित अभय हास्पिटल ले गई। रविवार रात 11 बजे उन्होंने ऑपरेशन से जुड़वा बच्चों का जन्म दिया। सोमवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच, मृतका के मायकेवाले चौसा गांव (मिर्जापुर) से पहुंच गए।
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