Varanasi News: बिजली कैंप में 428 आवेदनों का निस्तारण
Varanasi News: वाराणसी में पूर्वांचल डिस्कॉम का विशेष कैंप चौथे दिन में 502 आवेदन प्राप्त हुए। 428 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मुख्य अभियंता अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि सर्किल प्रथम में 183, द्वितीय में 80 और ग्रामीण सर्किल में 165 उपभोक्ता शिकायतें लेकर पहुंचे थे। शेष आवेदनों के निस्तारण के लिए एक सप्ताह दिया गया है।
Varanasi News: वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। पूर्वांचल डिस्कॉम के विशेष कैंप का मंगलवार को चौथा दिन था। वाराणसी जोन प्रथम में 37 जगह लगे कैंप में 502 लोगों ने आवेदन दिया। उनमें 428 आवेदनों का मौके पर निस्तारण हो गया। मुख्य अभियंता अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि सर्किल प्रथम के चार डिविजनों में 183 उपभोक्ता कंप्लेन लेकर पहुंचे थे। इसी तरह सर्किल द्वितीय के चार डिविजनों में 80 तथा ग्रामीण सर्किल के तीन डिविजनों में 165 उपभोक्ताओं ने शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिनका समाधान कर दिया गया। मुख्य अभियंता ने बताया कि शेष आवेदनों के निस्तारण के लिए अभियंताओं को एक सप्ताह का समय दिया गया है।
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