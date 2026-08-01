Varanasi News: काशी रुद्रा के जर्सी का अनावरण
Varanasi News: काशी रुद्रा के जर्सी का अनावरण फोटो- जर्सी अनावरण वाराणसी। यूपी टी-29 की
Varanasi News: वाराणसी। यूपी टी-29 की डिफेंडिंग चैंपियन काशी रुद्रा के लिए सीजन 4 की जर्सी का अनावरण शुक्रवार को छावनी स्थित होटल किया गया। टीम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, सिगरा स्टेडियम में युवा क्रिकेटरों से मुलाकात की और गंगा आरती में शामिल होकर आध्यात्मिक नगरी काशी से अपने अटूट जुड़ाव को और मजबूत किया।
जर्सी के प्रतीक
होटल में जर्सी के अनावरण के दौरान टीम ने जीत की हुंकार भरी। कहा कि नई जर्सी काशी रुद्रास की पहचान और मूल्यों को दर्शाती है। जर्सी का नीला रंग भगवान शिव की शांति का प्रतीक है, जो धैर्य, स्पष्टता और दबाव में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की क्षमता को दर्शाता है। वहीं नारंगी रंग भगवान शिव की प्रचंड ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जो साहस, आक्रामकता और निडरता का प्रतीक है। जर्सी पर बनी कॉस्मिक डिज़ाइन भगवान शिव को 'गुरु ऑफ द यूनिवर्स' के रूप में सम्मान देती है और असीम महत्वाकांक्षा की प्रेरणा देती है, जबकि मंडला पैटर्न संतुलन, एकता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। इन सभी तत्वों के माध्यम से यह जर्सी काशी रुद्रास की भावना और पहचान को साकार करती है।
पूजा और दर्शन
अनावरण के पहले कप्तान करण शर्मा और मुख्य कोच ध्रुव सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के निदेशक जावेद अख्तर तथा टीम प्रबंधन के अधिकारियों की मौजूदगी में काशी रुद्रास ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना की।
सामान्य प्रश्न
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