Varanasi News: तीन फीडर से तीन घंटे तक गुल रहेगी बिजली
Varanasi News: वाराणसी में पांडेयपुर-आजमगढ़ मार्ग और रिंग रोड तक चौड़ीकरण के लिए पोल और लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। इसके तहत एक अगस्त को कुछ स्थानों पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में रुस्तमपुर, पैगंबरपुर, नटुई और अन्य शामिल हैं।
Varanasi News: वाराणसी। पांडेयपुर-आजमगढ़ मार्ग तथा रिंग रोड तक चौड़ीकरण में बाधक पोल और लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। इसके लिए एक अगस्त को लेढ़ूपुर उपकेंद्र के आशापुर, पांडेयपुर उपकेंद्र के लालपुर तथा दौलतपुर उपकेंद्र के भक्तिनगर फीडर से सुबह 10 से दिन में एक बजे तक सप्लाई बंद रहेगी। इस दौरान रुस्तमपुर, पैगंबरपुर, नटुई, सिंचाई विभाग कॉलोनी, चंद्रा चौराहा, आशापुर, बजरंगनगर, भक्तिनगर, जीडीनगर, संजयनगर, अमनपुरी कॉलोनी, पांडेयपुर, कालीमाता मंदिर, राय साहब का बगीचा एवं आसपास बत्ती नहीं रहेगी।
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