Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: काशी वंदन में उदयन का शास्त्रीय गायन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी के नमो घाट पर काशी वंदन की सांस्कृतिक संध्या में शनिवार को उदयन झा ने शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया। उन्होंने राग बाबेश्वरी में छोड़ा ख्याल और बड़ा ख्याल गाया, साथ ही श्रीराम भजन की प्रस्तुति दी। तबला पर शक्ति सागर और हारमोनियम पर हर्षित पाल ने संगत दी। संचालन अनूप कुमार मिश्रा ने किया।

Varanasi News: काशी वंदन में उदयन का शास्त्रीय गायन

Varanasi News: वाराणसी। नमो घाट पर होने वाली काशी वंदन की नित्य सांस्कृतिक संध्या में शनिवार को उदयन झा का शास्त्रीय गायन हुआ। उन्होंने राग बाबेश्वरी में छोड़ा ख्याल और बड़ा ख्याल सुनाने के बाद श्रीराम भजन की प्रस्तुति दी। उनके साथ तबला पर शक्ति सागर एवं हारमोनियम पर हर्षित पाल ने संगत की। संचालन अनूप कुमार मिश्रा और कार्यक्रम संयोजन अंशुमन महाराज ने किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।