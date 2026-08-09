Varanasi News: काशी वंदन में उदयन का शास्त्रीय गायन
Varanasi News: वाराणसी के नमो घाट पर काशी वंदन की सांस्कृतिक संध्या में शनिवार को उदयन झा ने शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया। उन्होंने राग बाबेश्वरी में छोड़ा ख्याल और बड़ा ख्याल गाया, साथ ही श्रीराम भजन की प्रस्तुति दी। तबला पर शक्ति सागर और हारमोनियम पर हर्षित पाल ने संगत दी। संचालन अनूप कुमार मिश्रा ने किया।
Varanasi News: वाराणसी। नमो घाट पर होने वाली काशी वंदन की नित्य सांस्कृतिक संध्या में शनिवार को उदयन झा का शास्त्रीय गायन हुआ। उन्होंने राग बाबेश्वरी में छोड़ा ख्याल और बड़ा ख्याल सुनाने के बाद श्रीराम भजन की प्रस्तुति दी। उनके साथ तबला पर शक्ति सागर एवं हारमोनियम पर हर्षित पाल ने संगत की। संचालन अनूप कुमार मिश्रा और कार्यक्रम संयोजन अंशुमन महाराज ने किया।
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